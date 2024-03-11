Доктор Мясников: головокружение в большинстве случаев – это не инсульт
Врач Александр Мясников рассказал, что может скрываться за внезапным головокружением.
Неожиданно возникающее головокружение (другое название – вертиго) вызывает у человека определенный дискомфорт и даже может стать причиной падения. Многих такое состояние пугает, поскольку его принимают за симптом опасных сосудистых патологий, проблем с мозгом. Но врач Мясников констатировал: головокружение в большинстве случаев вызывается доброкачественной причиной и не является инсультом.
«Головокружение, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо – это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение», - заявил известный медик в комментарии Общественной службе новостей.
Александр Мясников объяснил, что в ухе иногда происходит накопление кальциевого песка, способного и раздражать его рецепторы. Или же в ухе скапливается жидкость (что свойственно болезни Меньера). Именно эти процессы обычно влияют на то, что у человека начинает кружиться голова.
Другая распространенная причина головокружения – развитие лабиринтита (воспаление в ухе). По словам Мясникова, в таком случае для борьбы с вертиго используются не лекарственные препараты, а специальные упражнения.
Какое головокружение является опасным и требует обращения к врачу? Если оно возникает внезапно и является очень сильным, вызывает тяжелое состояние или сопровождается следующими симптомами:
- повышение температуры
- головная боль (особенно сильная)
- тошнота, рвота
- нарушение работы рук или ног, внезапная слабость в них
- перекос, асимметрия лица
- светобоязнь
- ригидность мышц затылка или боль в шее.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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