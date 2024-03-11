Доктор Мясников: головокружение в большинстве случаев – это не инсульт

«Головокружение, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо – это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение», - заявил известный медик в комментарии Общественной службе новостей.

повышение температуры

головная боль (особенно сильная)

тошнота, рвота

нарушение работы рук или ног, внезапная слабость в них

перекос, асимметрия лица

светобоязнь

ригидность мышц затылка или боль в шее.

Неожиданно возникающее головокружение (другое название – вертиго) вызывает у человека определенный дискомфорт и даже может стать причиной падения. Многих такое состояние пугает, поскольку его принимают за симптом опасных сосудистых патологий, проблем с мозгом. Но врач Мясников констатировал: головокружение в большинстве случаев вызывается доброкачественной причиной и не является инсультом.Александр Мясников объяснил, что в ухе иногда происходит накопление кальциевого песка, способного и раздражать его рецепторы. Или же в ухе скапливается жидкость (что свойственно болезни Меньера). Именно эти процессы обычно влияют на то, что у человека начинает кружиться голова.Другая распространенная причина головокружения – развитие лабиринтита (воспаление в ухе). По словам Мясникова, в таком случае для борьбы с вертиго используются не лекарственные препараты, а специальные упражнения.Если оно возникает внезапно и является очень сильным, вызывает тяжелое состояние или сопровождается следующими симптомами:К человеку, который испытывает данные ощущения наряду с вертиго, необходимо вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в челюсти, напоминающая зубную, может означать проблемы с сердцем

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