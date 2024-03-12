Врачи Малышева и Гандельман: ряд жиров нельзя исключать из рациона

«Жир сам по себе не ведет к прибавке веса. За жироотложение в организме отвечают инсулин и глюкоза, а жир не имеет сахара, и его гликемический индекс — 0», - сказала Елена Малышева.

«Учеными было показано, что употребление насыщенных жиров из молочных продуктов снижает риск диабета, гипертонии и ожирения. Естественно, если есть их в нормальном количестве», - поделился Герман Гандельман.

Врачи Малышева и Гандельман обратили внимание на то, что жир, присутствующий в пище, нередко воспринимается как что-то вредное, тогда как многие натуральные жиры на самом деле оказывают положительное влияние на организм, помогают сохранять хорошее здоровье и психологическое самочувствие. Медики констатировали, что жир ошибочно воспринимается как продукт, из-за которого человек толстеет. Качественный натуральный жир, употребляемый в нормальном количестве скорее, наоборот, позволяет поддерживать стройность и здоровый вес, поскольку обеспечивает продолжительное ощущение сытости. Малышева уточнила: жир усваивается таким образом, что его употребление не стимулирует непосредственно процессы жироотложения. Активному накоплению жира способствуют продукты, богатые углеводами с высоким гликемическим индексом.Доктор медицинских наук предупредила, что именно обезжиренные продукты бывают насыщены сахаром и подсластителями для улучшения их вкуса. Их употребление как раз содействует появлению лишнего веса, поскольку они создают излишек энергии, используемый телом для формирования жировой прослойки.Врачи подчеркнули, что ряд жиров нельзя исключать из рациона в связи с их положительным воздействием на сердце и сосуды. В частности, к ним относится натуральный молочный жир.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как укрепить здоровье с помощью болгарского перца

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