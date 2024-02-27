Врачи Малышева и Гандельман: печень трески и сельдь укрепляют кости благодаря витамину D

«Включайте в рацион треску, печень трески и сельдь. В этих продуктах содержится витамин D, который делает кости крепкими», - поделились медики советом.

«Есть еще витамин К, без которого правильное формирование костей невозможно. Чемпион по витамину К – это зелень: петрушка, капуста кейл, кресс-салат», - рассказал Герман Гандельман.

Накопление костной массы у человека происходит в детском и молодом возрасте – при этом процессы костеобразования преобладают над процессами разрушения костей. Пиковые значения плотности костей приходятся на возраст 30 лет. После 40 лет начинает происходить постепенное снижение плотности и прочности костной массы, а после 50-55 лет становится высоким риск остеопороза, при котором костная ткань значительно ослабевает и подвергается повреждениям, ломкости.Одно из важнейших условий успешной профилактики слабых костей и остеопороза – это достаточный уровень в рационе кальция, витамина D, а также качественного белка. В идеале все эти компоненты организм должен получать с пищей. Врачи Малышева и Гандельман констатировали, что печень трески и сельдь укрепляют кости благодаря витамину D и высокому содержанию белка.Говоря о полезных для костей продуктах с кальцием, специалисты порекомендовали употреблять твердый сыр, кунжут, сушеный базилик.Елена Малышева добавила, что укреплению костной массы способствует двигательная активность и физические упражнения. При адекватной физической нагрузке клетки костей стимулируются к деятельности по возобновлению костной ткани, объяснила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям не следует употреблять каши.

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