"Не отказывайтесь от клетчатки!", - подчеркнула врач, отметив особую ценность помидоров.

"Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия в организме, вызывающего вздутие живота", - уточнила онколог.

"Эти продукты вместе с разнообразной и сбалансированной диетой поддерживают здоровье, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами", - советует Алисова.

Клетчатка – сложный углевод – всегда должна присутствовать в рационе.Внезапные вздутие живота, тошноту и прочие симптомы, с которыми часто сталкиваются пациенты, можно предотвратить. Способы простые и работающие. Об этом в своемрассказала проктолог и онколог Елена Смирнова.Елена Смирнова отмечает, что включающая помидоры диета дает организму ликопин - антиоксидант, который действует, как противовоспалительное.Кроме того, есть исследования, которые подтвердили, что употребление помидоров облегчает вздутие живота.рассказал о других продуктах, которые богаты калием и аниоксидантами.Картошка, богатая калием, является одним из основных источников этого минерала. Калий играет важную роль в поддержании здоровья сердца, нервной системы и мышц.Бананы и апельсины - еще два популярных продукта, содержащих значительное количество калия. Бананы также богаты природным сахаром, что делает их отличным перекусом с энергией.Зеленый шпинат и бобы, такие как нут, предоставляют калий в сочетании с витаминами и минералами, что делает их полезными для общего здоровья.Лосось, кроме калия, содержит омега-3 жирные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, подчеркивая важность разнообразия в рационе.Курага, сладкое лакомство, также является источником калия, добавляя в рацион не только минерал, но и приятный вкус.Арбуз, помимо своей освежающей вкусовой палитры, содержит калий, способствуя поддержанию нормального уровня электролитов в организме.Инжиры - отличный источник калия, который играет важную роль в регуляции кровяного давления и функции мышц.Авокадо, богатый калием, также содержит здоровые жиры и витамины, способствуя поддержанию сердечно-сосудистого здоровья.Ранее МедикФорум писал о признаках хронической усталости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.