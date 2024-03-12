Врач Смирнова предложила облегчить вздутие живота с помощью помидоров, гастроэнтеролог Алисова дополнила список еще 10 продуктами

873 Фото: https://unsplash.com/photos/three-cherry-tomatoes-UD_j10SKj5g
Врач Смирнова предложила облегчить вздутие живота с помощью помидоров, гастроэнтеролог Алисова дополнила список еще 10 продуктами


Онколог Елена Смирнова назвала простой продукт, от которого нельзя отказываться.


Клетчатка – сложный углевод – всегда должна присутствовать в рационе. 

Внезапные вздутие живота, тошноту и прочие симптомы, с которыми часто сталкиваются пациенты, можно предотвратить. Способы простые и работающие. Об этом в своем Telegram-канале рассказала проктолог и онколог Елена Смирнова.

"Не отказывайтесь от клетчатки!", - подчеркнула врач, отметив особую ценность помидоров.

Елена Смирнова отмечает, что включающая помидоры диета дает организму ликопин - антиоксидант, который действует, как противовоспалительное.

Кроме того, есть исследования, которые подтвердили, что употребление помидоров облегчает вздутие живота.

"Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия в организме, вызывающего вздутие живота", - уточнила онколог.

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум рассказал о других продуктах, которые богаты калием и аниоксидантами.

Картошка

Картошка, богатая калием, является одним из основных источников этого минерала. Калий играет важную роль в поддержании здоровья сердца, нервной системы и мышц.

Бананы и Апельсины

Бананы и апельсины - еще два популярных продукта, содержащих значительное количество калия. Бананы также богаты природным сахаром, что делает их отличным перекусом с энергией.

Зеленый Шпинат и Бобы

Зеленый шпинат и бобы, такие как нут, предоставляют калий в сочетании с витаминами и минералами, что делает их полезными для общего здоровья.

Лосось

Лосось, кроме калия, содержит омега-3 жирные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, подчеркивая важность разнообразия в рационе.

Курага

Курага, сладкое лакомство, также является источником калия, добавляя в рацион не только минерал, но и приятный вкус.

Арбуз

Арбуз, помимо своей освежающей вкусовой палитры, содержит калий, способствуя поддержанию нормального уровня электролитов в организме.

Инжир

Инжиры - отличный источник калия, который играет важную роль в регуляции кровяного давления и функции мышц.

Авокадо

Авокадо, богатый калием, также содержит здоровые жиры и витамины, способствуя поддержанию сердечно-сосудистого здоровья.

"Эти продукты вместе с разнообразной и сбалансированной диетой поддерживают здоровье, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами", - советует Алисова.


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