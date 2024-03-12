Диетолог Стародубцева: вода, клетчатка и полезные жиры улучшают состояние печени

«Невозможно наладить работу печени, если человек не пьет воду в достаточном количестве. Желательно, чтобы жидкость, которую вы пьете, не была горячее 50 градусов и не ниже 40 градусов», - поделилась Стародубцева с «Пятым каналом».

«Без жиров отток желчи будет производиться неправильно, а это сильно ударит по здоровью печени», - предупредила диетолог.

Диетолог Стародубцева констатировала, что употребление некоторых продуктов в рамках здорового рациона благоприятно сказывается на процессах детоксикации печени и оттока желчи. В первую очередь, сказала специалист, для улучшения состояния этого органа нужно пить достаточно чистой воды, не заменяя ее никакими другими напитками. Эксперт посоветовала пить ее теплой.Помимо чистой питьевой воды состояние печени улучшают полезные жиры – например, такие как омега-3. Чтобы организм мог получать такие полезные жиры, в рацион следует включать натуральные масла холодного отжима, посоветовала эксперт. Кроме того, не следует отказываться от масла гхи или топленого масла, а также качественного сливочного масла – в умеренном количестве. Их жирные кислоты препятствуют повышению холестерина, вдобавок эти продукты обеспечивают важными витаминами, которые поддерживают активную работу органа.Стародубцева добавила, что также очень важно употреблять в достаточном количестве клетчатку. Благодаря ее присутствию в пище нормализуется перистальтика кишечника, что хорошо сказывается на деятельности желчного пузыря, на процессах производства и отвода желчи. Особенно много клетчатки содержится в овощах, фруктах и сухофруктах.Также оздоровлению печени содействует употребление разных видов капусты, поскольку это стимулирует выработку ферментов, нужных для детоксикации органа. Хорошо влияет на печень и питье свекольного сока.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избавиться от ожирения печени

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