Диетолог Стародубцева рассказала о правильном употреблении белковых продуктов

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мясо для приготовления

Диетолог Лилия Стародубцева: мясо как источник белка правильней употреблять днем, а не вечером.

Диетолог Стародубцева рассказала в интервью о правильном употреблении белковых продуктов. Специалистка отметила, что в рационе питания обязательно должны присутствовать разнообразные качественные источники белка животного и растительного происхождения.

«Качественный белок должен быть в каждом приеме пищи человека», - заявила диетолог РИАМО.

Где содержится качественный белок? В крупах, бобовых, яйцах, рыбе, мясе, орехах. Некоторое количество белка содержат овощи и фрукты.

Как правильно употреблять белковые продукты? Стародубцева посоветовала употреблять мясо днем, а не вечером.

Блюда из яиц, рыбы подходят для ужина – это белковые продукты более «легкие», чем мясо; они не станут перегружать в вечерние часы печень с желчным пузырем.

«Всегда сочетайте мясо с овощами и зеленью. На ужин лучше есть яйца с овощами или рыбу с овощами».

Блюда из крупы диетолог рекомендует употреблять утром или в обед. Фрукты – в первой половине дня.

Специалистка добавила, что в течение дня нужно избегать перекусов простыми углеводами, сластями. Такие перекусы способствуют колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых возникает усиление аппетита и тяга к калорийной еде. Диетолог подчеркнула, что достаточное употребление разнообразного белка позволяет не чувствовать голод между приемами пищи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты восполняют пожилым людям дефицит белка и кальция.

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Лилия Стародубцева
Лилия Стародубцева
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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