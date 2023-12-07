Диетолог Стародубцева рассказала о правильном употреблении белковых продуктов

«Качественный белок должен быть в каждом приеме пищи человека», - заявила диетолог РИАМО

«Всегда сочетайте мясо с овощами и зеленью. На ужин лучше есть яйца с овощами или рыбу с овощами».

Диетолог Стародубцева рассказала в интервью о правильном употреблении белковых продуктов. Специалистка отметила, что в рационе питания обязательно должны присутствовать разнообразные качественные источники белка животного и растительного происхождения.В крупах, бобовых, яйцах, рыбе, мясе, орехах. Некоторое количество белка содержат овощи и фрукты.Стародубцева посоветовала употреблять мясо днем, а не вечером.Блюда из яиц, рыбы подходят для ужина – это белковые продукты более «легкие», чем мясо; они не станут перегружать в вечерние часы печень с желчным пузырем.Блюда из крупы диетолог рекомендует употреблять утром или в обед. Фрукты – в первой половине дня.Специалистка добавила, что в течение дня нужно избегать перекусов простыми углеводами, сластями. Такие перекусы способствуют колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых возникает усиление аппетита и тяга к калорийной еде. Диетолог подчеркнула, что достаточное употребление разнообразного белка позволяет не чувствовать голод между приемами пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты восполняют пожилым людям дефицит белка и кальция.

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