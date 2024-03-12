Терапевт Пивоварова: при диабете возникает сильная жажда и потеря веса, врач Гуреева назвала менее очевидные симптомы

"Говорит ли желание постоянно есть сладкое о наличии сахарного диабета? Нет, скорее о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке, так как глюкоза — основной источник питания нервной и мышечной тканей нашего организма. При сахарном диабете, как правило, возникает жажда, резкая потеря массы тела и учащенное мочеиспускание, особенно в ночные часы", — отметила Пивоварова.

"Диабет второго типа - это хроническое заболевание, которое часто начинает проявляться неявными симптомами. Одним из ранних признаков является увеличенная жажда. Повышенный уровень глюкозы в крови может привести к постоянному чувству сухости во рту и жажде. Количество употребляемой воды увеличивается, но жажда не утихает", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Эти неочевидные симптомы могут проявляться индивидуально, и если у вас есть подозрение на диабет, важно проконсультироваться с врачом для подробной диагностики и разработки плана лечения", - объясняет Гуреева.

Она отметила, что сильный голод не всегда говорит о развивающемся неизлечимом недуге.По ее словам, именно эти три признака указывают на нарушение эндокринной функции поджелудочной железы.Медик подчеркнула: для профилактики диабета рекомендуется ограничивать ежедневное потребление сахара. Она объяснила, что его максимально рекомендуемое ежедневное количество для взрослых составляет 30 граммов, или семь чайных ложек в день, учитывая наличие глюкозы во фруктах, овощах и других продуктах.Дополнительным сигналом может служитьПочки начинают избавляться от лишней глюкозы вместе с мочой, что увеличивает образование мочи. Это приводит к необходимости часто посещать туалет.могут стать еще одним неявным симптомом диабета второго типа. Повышенный уровень сахара в крови означает, что клетки тела не получают достаточно энергии. Пациенты могут чувствовать постоянную усталость, даже при отдыхе.- еще одна важная черта.может замедлить процесс заживления тканей. Даже небольшие порезы или ссадины могут затягиваться медленнее, что может стать предупреждающим сигналом.Ранее МедикФорум писал о признаках хронической усталости.

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