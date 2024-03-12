Хирург Умнов: мягкие алкогольные настойки вредят организму сильнее водки

«Больше чем от водки повышается риск развития сахарного диабета. Причина – чрезмерное поступление глюкозы. Она перерабатывается в жиры, откладывается на стенки сосудов в виде бляшек, на стенки внутренних органов в виде интерстициального жира и в подкожно-жировой слой передней брюшной стенки (абдоминальное ожирение)», -предупредил специалист в беседе с « Лайфом ».

«Так, вишня, миндаль и абрикосовые косточки содержат амигдалин, который в организме превращается в сильнейший яд – синильную кислоту. Может наступить аритмия и смерть от остановки сердца или от острого панкреатита», - предостерег Александр Умнов.

Хирург Умнов раскритиковал употребление настоек, которые многие люди предпочитают из-за их мягкости во сравнению с более крепкими напитками (например, водкой). Врач констатировал, что мягкие алкогольные настойки вредят организму сильнее водки, поскольку содержат в себе не только спирт, но и «лошадиную дозу» сахара.Также, добавил Умнов, пристрастие к настойкам и наливкам, в которых алкоголь сочетается с большим количеством сахара, негативно влияет на работу почек и на выработку гормонов. Увлечение такими напитками может ухудшить фертильность и поспособствовать бесплодию как у женщин, так и у мужчин, заметил эксперт.Кроме того, домашние настойки и наливки могут содержать добавки, которые используются для придания им аромата, цвета и усиления вкусовых качеств. Такие добавки (даже натуральные) при настаивании и взаимодействии с другими ингредиентами этих напитков могут выделять токсины – например, подобным свойством отличаются косточки многих плодов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям противопоказаны водка, вино и пиво

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