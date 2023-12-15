Хирург Умнов: закуска водки яйцом или рисом уменьшает риск повреждения стенок желудка

«Лучше всего закусывать рисом, яйцом, так как обволакиваются стенки желудка, что уменьшает риск повреждения стенок желудка. Подойдут супы, супы-пюре, нежирный борщ», - перечислил Умнов NEWS.ru.

Алкоголь употребляется в ответ на эмоциональное событие, радость или стресс.

Употребляется все больше и больше алкоголя.

Человек организует свой день так, чтобы можно было выпить.

Возникают проблемы с концентрацией внимания.

Человек плохо спит.

Хирург Умнов поделился рекомендациями по выбору закуски к водке. В частности, медик посоветовал использовать с этой целью вареные яйцо или рис, поскольку такая закуска риск повреждения стенок желудка агрессивными компонентами крепкого алкогольного напитка.Врач добавил, что подходяще для закуски водки является и квашеная капуста, богатая пробиотиками. Положительно влияя на кишечную микрофлору, стимулируя развитие ее полезной бактериальной массы, квашеная капуста помогает пищеварительному тракту перенести воздействие этанола с меньшими потерями.Ранее хирург Умнов высказывался о пагубном влиянии больших количеств алкоголя на головной мозг. Медик констатировал, что этанол способствует нарушениям в усвоении витамина В1, дефицит которого способствует развитию энцефалопатии. Кроме того, под его воздействием сужаются сосуды мозга, возникает склонность к тромбозу и инсульту. Умнов заявил: уже через месяц частого употребления водки человек может пострадать от геморрагического некроза, при котором гибнут ткани мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шампанское может навредить организму сильнее крепких напитков.

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