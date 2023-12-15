Хирург Умнов: закуска водки яйцом или рисом уменьшает риск повреждения стенок желудка
Хирург Александр Умнов рассказал о правильной закуске под водку.
Хирург Умнов поделился рекомендациями по выбору закуски к водке. В частности, медик посоветовал использовать с этой целью вареные яйцо или рис, поскольку такая закуска риск повреждения стенок желудка агрессивными компонентами крепкого алкогольного напитка.
«Лучше всего закусывать рисом, яйцом, так как обволакиваются стенки желудка, что уменьшает риск повреждения стенок желудка. Подойдут супы, супы-пюре, нежирный борщ», - перечислил Умнов NEWS.ru.
Врач добавил, что подходяще для закуски водки является и квашеная капуста, богатая пробиотиками. Положительно влияя на кишечную микрофлору, стимулируя развитие ее полезной бактериальной массы, квашеная капуста помогает пищеварительному тракту перенести воздействие этанола с меньшими потерями.
Ранее хирург Умнов высказывался о пагубном влиянии больших количеств алкоголя на головной мозг. Медик констатировал, что этанол способствует нарушениям в усвоении витамина В1, дефицит которого способствует развитию энцефалопатии. Кроме того, под его воздействием сужаются сосуды мозга, возникает склонность к тромбозу и инсульту. Умнов заявил: уже через месяц частого употребления водки человек может пострадать от геморрагического некроза, при котором гибнут ткани мозга.
5 признаков начинающегося алкоголизма у выпивающего человека.
- Алкоголь употребляется в ответ на эмоциональное событие, радость или стресс.
- Употребляется все больше и больше алкоголя.
- Человек организует свой день так, чтобы можно было выпить.
- Возникают проблемы с концентрацией внимания.
- Человек плохо спит.
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Александр Умнов
ЗОЖ
хирург
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