Эндокринолог Губкина: чувство жажды могут обострять проблемы с почками и щитовидной железой

«Если потребление жидкости сильно превышает данный показатель и человеку постоянно без видимых причин хочется пить, это может свидетельствовать о наличии заболеваний», - сказала врач-эндокринолог в комментарии « АиФ ».

Эндокринолог Губкина констатировала: если обострившееся ощущение жажды побуждает человека выпивать больше двух литров воды ежедневно, это может быть потенциально опасным симптомом. При возникновении такого изменения следует обращаться к врачу, консультироваться. Многие знают, что люди начинают чаще пить, когда развивается сахарный диабет, но Елена Губкина заметила: чувство жажды могут обострять и другие патологии, например, проблемы с почками и щитовидной железой.По словам Губкиной, в его случае повышенная жажда проявляется наряду с учащенным мочеиспусканием – эти особенности свидетельствуют о попытках организма избавиться от излишков сахара в крови.При их развитии тоже может возникать более выраженное ощущение жажды.Она означает высокую концентрацию кальция в крови. Наряду с жаждой человек испытывает симптомы в виде усталости, слабости, тошноты.Он свидетельствует о гиперфункции щитовидной железы и избытке ее гормонов. Жажда возникает как результат ускоренного обмена веществ.Специалист добавила: если усилившаяся жажда сопровождается слабостью, усталостью, необъяснимой потерей веса или зудом кожи, обратиться к врачу следует как можно быстрее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь

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