Эндокринолог объяснила внезапную тягу к сладкому и соленому

«Чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно, человек должен пить определенное количество жидкости. Обычно говорят про расчет 30 миллилитров на килограмм веса», - сообщила Губкина.

Врач Елена Губкина объяснила в интервью, что может скрываться за внезапной тягой к соленому или сладкому. По словам медика, чаще люди ощущают сильный позыв съесть какое-то сладкое лакомство или шоколад. Специалист констатировала, что это может говорить о недостатке витаминов.Что касается тяги к соленым продуктам, она нередко говорит, что человек пьет слишком мало жидкости. Пытаясь восполнить уровень влаги, мозг активирует нейронные сигналы, вызывающие желание соленого вкуса. Употребление продуктов с избыточны количеством соли автоматически ведет к более частому питью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы полезные для защиты от рака кишечника продукты.

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