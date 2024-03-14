Врач Малышева назвала продукты, которые погубят ваши почки, нефролог Шмелько рассказала как можно их оздоровить
В рамках передачи "Жить здорово!" ведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман поделились информацией о важности заботы о здоровье почек человека, а также выявили продукты и факторы, которые могут способствовать их разрушению.
Почки играют ключевую роль в организме человека, отвечая за фильтрацию крови и удаление избытков токсинов и вредных веществ. Ежедневно почки обрабатывают до 200 литров крови, отделяя полезные элементы от вредных.
Факторы, наносящие вред почкам, включают различные заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, а также лишний вес.
«Холод почкам не вредит, они глубоко-глубоко внутри находятся, за кишечником, в тепле, так что застудить почки невозможно», — пояснила Малышева.
Кроме того, опасность для почек представляют определенные продукты, способствующие образованию камней и нарушению оттока мочи. Например, пища с высоким содержанием щавелевой кислоты, пуринов (например, мясо) и кальция (молочные продукты) может привести к образованию различных типов камней.
Врач-нефролог Шмелько Екатерина специально для МедикФорум, какие продукты нужно добавить рацион, чтобы оздоровить почки.
Овощи и зеленые листовые овощи
Брокколи, шпинат, кабачки и другие зеленые овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов.
"Они помогают снизить воспаление, укрепляют иммунитет и способствуют удалению токсинов из организма", - говорит Шмелько.
Фрукты
Ягоды, апельсины, ананасы и другие фрукты содержат витамины С и Е, которые помогают бороться с воспалением и поддерживают здоровье почек. Они также богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений.
Орехи и семена
"Миндаль, фундук, семена льна и тыквенные семечки содержат здоровые жиры, белок и витамины группы В, которые помогают улучшить функцию почек и поддерживают здоровье сердца".
Морепродукты
Лосось, сельдь и треска богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень воспаления в организме и улучшают кровоток, что полезно для здоровья почек.
Зерновые продукты
Овсянка, коричневый рис и цельнозерновой хлеб содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца и почек.
Масло оливковое
Масло оливковое богато одиночными несаурощенными жирами, которые помогают снизить уровень воспаления в организме и улучшают кровоток, что важно для здоровья почек.
Чай
Зеленый и травяной чай содержат антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление и поддерживают здоровье почек.
"Эти продукты являются важной частью здорового рациона питания и могут помочь поддерживать здоровье почек и предотвращать развитие заболеваний", - говорит Шмелько.
Ранее МедикФорум писал о пользе жирных продуктов для сердца.
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