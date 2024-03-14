Врач Малышева назвала продукты, которые погубят ваши почки, нефролог Шмелько рассказала как можно их оздоровить

«Холод почкам не вредит, они глубоко-глубоко внутри находятся, за кишечником, в тепле, так что застудить почки невозможно», — пояснила Малышева.

"Они помогают снизить воспаление, укрепляют иммунитет и способствуют удалению токсинов из организма", - говорит Шмелько.

"Миндаль, фундук, семена льна и тыквенные семечки содержат здоровые жиры, белок и витамины группы В, которые помогают улучшить функцию почек и поддерживают здоровье сердца".

"Эти продукты являются важной частью здорового рациона питания и могут помочь поддерживать здоровье почек и предотвращать развитие заболеваний", - говорит Шмелько.

Почки играют ключевую роль в организме человека, отвечая за фильтрацию крови и удаление избытков токсинов и вредных веществ. Ежедневно почки обрабатывают до 200 литров крови, отделяя полезные элементы от вредных.Факторы, наносящие вред почкам, включаюта также лишний вес.Кроме того, опасность для почек представляют определенные продукты, способствующие образованию камней и нарушению оттока мочи. Например, пища с высоким содержанием щавелевой кислоты, пуринов (например, мясо) и кальция (молочные продукты) может привести к образованию различных типов камней.какие продукты нужно добавить рацион, чтобы оздоровить почки.Брокколи, шпинат, кабачки и другие зеленые овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов.Ягоды, апельсины, ананасы и другие фрукты содержат витамины С и Е, которые помогают бороться с воспалением и поддерживают здоровье почек. Они также богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений.Лосось, сельдь и треска богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень воспаления в организме и улучшают кровоток, что полезно для здоровья почек.Овсянка, коричневый рис и цельнозерновой хлеб содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца и почек.Масло оливковое богато одиночными несаурощенными жирами, которые помогают снизить уровень воспаления в организме и улучшают кровоток, что важно для здоровья почек.Зеленый и травяной чай содержат антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление и поддерживают здоровье почек.Ранее МедикФорум писал о пользе жирных продуктов для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.