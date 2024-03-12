Малышева: жирные продукты защищают от инфаркта и инсульта, кардиолог Варфоломеев перечислил наиболее полезные варианты

«Жир сам по себе не ведет к прибавке веса. За жировую прослойку ответственны глюкоза и инсулин. Жир не имеет сахара, и его гликемический индекс — 0. У сахара же в любом виде — белый, глюкоза, варенье, а также крупы — гликемический индекс от 70 до 100», — объяснила Малышева.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем масле, являются одним из самых полезных компонентов для здоровья сердца. Эти жирные кислоты помогают снижать уровень триглицеридов в крови, улучшают эластичность сосудов и снижают риск образования тромбов. Лосось, тунец и макрель — отличные источники омега-3", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Эти продукты, включенные в разнообразное и сбалансированное питание, могут способствовать поддержанию здоровья сердца и сосудов", - советует Варфоломеев.

По словам специалистов, для профилактики инсульта и инфаркта рекомендуется употреблять полезные жиры. Согласно общим диетологическим рекомендациям, жирные, сладкие и соленые продукты опасны для сердца и сосудов, однако в данном случае речь идет конкретно о правильных жирах. Человек, который употребляет жирные продукты, получает только калории.Предупреждается, что не следует по рекламным советам выбирать обезжиренные варианты молочных продуктов. В такой пище больше добавленного сахара и прочих вредных элементов в составе, а значит больше вреда.также благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Богатое мононенасыщенными жирами, оно способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению "хорошего" холестерина (ЛПВП), что снижает риск болезней сердца.— источник здоровых мононенасыщенных жиров и бета-ситостерола. Он помогает снижать уровень холестерина и обладает антиоксидантными свойствами, поддерживая здоровье сердца.— богатый источник витамина E, магния и калия. Витамин E является антиоксидантом, который защищает клетки сердца от повреждений свободными радикалами.— содержат флавоноиды, которые могут снижать давление, улучшать кровообращение и снижать риск заболеваний сердца.Ранее МедикФорум писал о признаках хронической усталости.

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