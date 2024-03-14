Нарколог Поликарпов: отеки и проблемы с кожей у женщин могут быть признаками алкоголизма
Нарколог Александр Поликарпов: злоупотребление алкоголем специфическим образом отражается на внешнем облике.
Нарколог Поликарпов заявил в беседе с aif.ru, что частые выпивки и тем более алкоголизм у женщин накладывает характерный отпечаток на их внешность.
«Систематическое употребление спиртного необратимо изменяет его внешний вид, особенно быстро – внешний вид женщины», - сказал специалист.
Поликарпов отметил, что визуально определяемыми признаками алкоголизма у женщин могут быть отеки и проблемы с кожей.
«Этанол провоцирует одновременно обезвоживание и задержку жидкости в организме, что проявляется, в частности, отечностью лица», - поделился медик.
Говоря о том, как злоупотребление спиртным портит кожу, нарколог пояснил: в первую очередь, она становится сухой и безжизненной, теряет здоровый цвет. Поликарпов пояснил, что под действием алкоголя снижается активность гормона вазопрессина, ответственного за регуляцию жидкости в тканях организма. В результате кожа становится обезвоженной и склонной к дряблости, морщинистости. Вдобавок алкоголь препятствует усвоению витаминов, и это лишь усугубляет нездоровый вид кожи.
Еще одно неприятное последствие алкоголизма у женщин – развитие купероза и других кожных проблем, ассоциированных с рыхлостью и покраснением.
«Вино, пиво, сидр, содержат сульфиты – и вещества, необходимые для консервации. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к ним, из-за чего расширяются сосуды кожи лица. Визуально это выглядит как покраснение», - предупредил эксперт.
Поликарпов добавил, что частый прием спиртного может вызывать негативные изменения в кишечной микрофлоре способствуя гибели полезных бактерий. Со стороны иммунной системы это нередко провоцирует ответные реакции, ведущие к развитию или обострению аутоиммунных болезней, воспалений. Таким образом могут возникать экзема, псориаз или розацеа, разнообразные высыпания. Помимо этого, начинает портиться состояние зубов, ногтей, волос – их нездоровый вид и недостаточность является одним из последствий алкоголизма, особенно женского.
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Александр Поликарпов
Здоровье
психотерапевт, психиатр-нарколог
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