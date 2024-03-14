Нефролог Есаян: частое ночное мочеиспускание бывает связано с болезнью почек

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проблемы с почками

Врач-нефролог Ашот Есаян раскрыл характерную симптоматику почечных заболеваний.

Нефролог Есаян рассказал, что возникающие у людей болезни почек могут довольно долго развиваться незаметно, а в тех случаях, когда симптомы проявляются более отчетливо, поражение органа бывает уже очень серьезным (например, присутствует почечная недостаточность).

Есаян отметил что с болезнью почек бывает связано частое ночное мочеиспускание. Также процесс может сопровождаться болевым синдромом, изменением цвета и запаха мочи.

«Характерным признаком нарушения концентрационной функции почек является частое и обильное мочеиспускание по ночам», - предупредил нефролог в комментарии NEWS.ru.

Кроме того проблемы с почками могут проявляться отеками ног, добавил специалист.

Что делает почки больными? На их функционировании плохо сказывается недостаточное употребление воды, малоподвижность и длительное сидение, лишний вес. Одной из самых вредных для почек медики считают привычку бесконтрольно принимать лекарства, особенно антибиотики и обезболивающие препараты.

Другие признаки больных почек.На неполадки могут указывать следующие симптомы:
  • Одышка;
  • Привкус металла во рту;
  • Повышенная сухость и зуд кожи;
  • Быстро возникающая усталость, слабость;
  • Нарушения сна (бессонница, апноэ).
  • Боли в спине, ощущаемые как с одной, так и с двух сторон от позвоночника и возникающие внезапно (иногда с иррадиацией в низ живота, пах).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может стать причиной рака почки.

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Ашот Есаян
Ашот Есаян
Здоровье
главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа
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Теги : болезни почек, признаки болезней, Ашот Есаян