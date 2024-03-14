Нефролог Есаян: частое ночное мочеиспускание бывает связано с болезнью почек
Врач-нефролог Ашот Есаян раскрыл характерную симптоматику почечных заболеваний.
Нефролог Есаян рассказал, что возникающие у людей болезни почек могут довольно долго развиваться незаметно, а в тех случаях, когда симптомы проявляются более отчетливо, поражение органа бывает уже очень серьезным (например, присутствует почечная недостаточность).
Есаян отметил что с болезнью почек бывает связано частое ночное мочеиспускание. Также процесс может сопровождаться болевым синдромом, изменением цвета и запаха мочи.
«Характерным признаком нарушения концентрационной функции почек является частое и обильное мочеиспускание по ночам», - предупредил нефролог в комментарии NEWS.ru.
Кроме того проблемы с почками могут проявляться отеками ног, добавил специалист.
Что делает почки больными? На их функционировании плохо сказывается недостаточное употребление воды, малоподвижность и длительное сидение, лишний вес. Одной из самых вредных для почек медики считают привычку бесконтрольно принимать лекарства, особенно антибиотики и обезболивающие препараты.
Другие признаки больных почек.На неполадки могут указывать следующие симптомы:
- Одышка;
- Привкус металла во рту;
- Повышенная сухость и зуд кожи;
- Быстро возникающая усталость, слабость;
- Нарушения сна (бессонница, апноэ).
- Боли в спине, ощущаемые как с одной, так и с двух сторон от позвоночника и возникающие внезапно (иногда с иррадиацией в низ живота, пах).
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ашот Есаян
Здоровье
главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа
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