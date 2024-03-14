Нефролог Есаян: частое ночное мочеиспускание бывает связано с болезнью почек

«Характерным признаком нарушения концентрационной функции почек является частое и обильное мочеиспускание по ночам», - предупредил нефролог в комментарии NEWS.ru

Одышка;

Привкус металла во рту;

Повышенная сухость и зуд кожи;

Быстро возникающая усталость, слабость;

Нарушения сна (бессонница, апноэ).

Боли в спине, ощущаемые как с одной, так и с двух сторон от позвоночника и возникающие внезапно (иногда с иррадиацией в низ живота, пах).

Нефролог Есаян рассказал, что возникающие у людей болезни почек могут довольно долго развиваться незаметно, а в тех случаях, когда симптомы проявляются более отчетливо, поражение органа бывает уже очень серьезным (например, присутствует почечная недостаточность).Есаян отметил что с болезнью почек бывает связано частое ночное мочеиспускание. Также процесс может сопровождаться болевым синдромом, изменением цвета и запаха мочи.Кроме того проблемы с почками могут проявляться отеками ног, добавил специалист.На их функционировании плохо сказывается недостаточное употребление воды, малоподвижность и длительное сидение, лишний вес. Одной из самых вредных для почек медики считают привычку бесконтрольно принимать лекарства, особенно антибиотики и обезболивающие препараты.На неполадки могут указывать следующие симптомы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может стать причиной рака почки

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