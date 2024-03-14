Онколог Астраханцев назвал курение среди трех факторов развития рака почки

«Для эффективной профилактики рака почки в первую очередь следует отказаться от курения. «Курильщики имеют гораздо больший риск развития рака почки по сравнению с некурящими», - уточнил специалист.

Усталость.

Потеря веса.

Боль в спине с одной стороны (под ребрами), которая не проходит длительное время.

Повышение температура и сильное потоотделение.

Потеря аппетита.

Плохое самочувствие в целом.

Онколог Астраханцев назвал курение среди трех ведущих факторов развития рака почки в современном обществе. Он заявил в комментарии для РИАМО , что курильщики имеют наибольшее количество шансов заболеть данным типом рака.Также факторами повышенного риска рака почки являются гипертония и лишний вес.Существует и наследственный фактор риска. Если ближайший кровный родственник страдал заболеванием, это увеличивает вероятность его возникновения, причем при наследственной предрасположенности рак почки может возникать рано, до 40 лет.Нужно обязательно обращаться к врачу, заметив в моче кровь. В случае рака почки кровотечение не бывает постоянным: оно то возникает, то прекращается.Другие признаки:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог и хирург Марк Гадзиян заявил: высокий риск рак почки тесно связан с употреблением в пищу некоторых продуктов

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