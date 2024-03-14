Онколог Астраханцев назвал курение среди трех факторов развития рака почки
Онколог Максим Астраханцев: отказ от курения – одно из главных условий профилактики злокачественных опухолей в почках.
Онколог Астраханцев назвал курение среди трех ведущих факторов развития рака почки в современном обществе. Он заявил в комментарии для РИАМО, что курильщики имеют наибольшее количество шансов заболеть данным типом рака.
«Для эффективной профилактики рака почки в первую очередь следует отказаться от курения. «Курильщики имеют гораздо больший риск развития рака почки по сравнению с некурящими», - уточнил специалист.
Также факторами повышенного риска рака почки являются гипертония и лишний вес.
Существует и наследственный фактор риска. Если ближайший кровный родственник страдал заболеванием, это увеличивает вероятность его возникновения, причем при наследственной предрасположенности рак почки может возникать рано, до 40 лет.
Какие симптомы могут указывать на рак почки? Нужно обязательно обращаться к врачу, заметив в моче кровь. В случае рака почки кровотечение не бывает постоянным: оно то возникает, то прекращается.
Другие признаки:
- Усталость.
- Потеря веса.
- Боль в спине с одной стороны (под ребрами), которая не проходит длительное время.
- Повышение температура и сильное потоотделение.
- Потеря аппетита.
- Плохое самочувствие в целом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Максим Астраханцев
Здоровье
онколог-химиотерапевт
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