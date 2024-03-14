Кардиолог Пелагеина заявила, что признаки инсульта и инфаркта следует знать

558 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-mature-woman_1238746.htm#query=headache&position=25&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

Кардиолог Татьяна Пелагеина: инсульт и инфаркт являются наиболее опасными нарушениями в работе сосудов, мозга и сердца.

Кардиолог Пелагеина напомнила, что при развитии инфаркта и инсульта пострадавшему человеку важно как можно быстрее получить медицинскую помощь – от этого зависит, будет ли он жить и сможет ли впоследствии восстановиться.

«От инфаркта можно умереть молодым, а инсульт способен сделать человека абсолютно беспомощным, - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».

Пелагеина заявила, что признаки инсульта и инфаркта следует знать.

«Некоторые симптомы этих состояний схожи», - заметила специалист.

Симптомы инсульта:
  • Бессвязная речь;
  • Нарушенная координация, проблемы с движением;
  • Сильная головная боль;
  • Повышенная слабость;
  • Асимметрия черт лица, его перекос;
  • Ухудшение зрения;
  • Потеря сознания.
Симптомы инфаркта:
  • Сильная боль в груди, иногда отдающая в левую часть тела, включая руку, плечо, шею, лопатку, челюсть;
  • Тошнота;
  • Слабость;
  • Одышка;
  • Обморок.
Врач добавила, что при инфаркте может создаваться обманчивое впечатление, что у человека межреберная невралгия, болезнь легких, остеохондроз, пищевое отравление. Его развитие может быть гораздо более стремительным, чем патологический процесс при инсульте, – иногда летальный исход наступает спустя 15 минут. Сердце при инфаркте повреждается в той или иной степени, но всегда необратимо, тогда как для мозга, страдающего при инсульте, остаются шансы на восстановление.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии вызывают проблемы с памятью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Названы смертельные признаки инсульта и инфаркта
Кардиолог Ефремкин указал на признаки инсульта и сердечного приступа
Кардиолог Бойцов назвал интенсивную боль в груди главным симптомом инфаркта
Теги : симптомы инфаркта, симптомы инсульта, Татьяна Пелагеина
Гастроэнтеролог Чернова объяснила, почему весной может чаще болеть живот
Врачи назвали болезни с симптомом в виде частого мочеиспускания ночью
Уролог Королев: пристрастие к молочным продуктам может стать причиной камней в почках