Кардиолог Пелагеина заявила, что признаки инсульта и инфаркта следует знать
Кардиолог Татьяна Пелагеина: инсульт и инфаркт являются наиболее опасными нарушениями в работе сосудов, мозга и сердца.
Кардиолог Пелагеина напомнила, что при развитии инфаркта и инсульта пострадавшему человеку важно как можно быстрее получить медицинскую помощь – от этого зависит, будет ли он жить и сможет ли впоследствии восстановиться.
«От инфаркта можно умереть молодым, а инсульт способен сделать человека абсолютно беспомощным, - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».
Пелагеина заявила, что признаки инсульта и инфаркта следует знать.
«Некоторые симптомы этих состояний схожи», - заметила специалист.
Симптомы инсульта:
- Бессвязная речь;
- Нарушенная координация, проблемы с движением;
- Сильная головная боль;
- Повышенная слабость;
- Асимметрия черт лица, его перекос;
- Ухудшение зрения;
- Потеря сознания.
- Сильная боль в груди, иногда отдающая в левую часть тела, включая руку, плечо, шею, лопатку, челюсть;
- Тошнота;
- Слабость;
- Одышка;
- Обморок.
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