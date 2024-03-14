Кардиолог Пелагеина заявила, что признаки инсульта и инфаркта следует знать

«От инфаркта можно умереть молодым, а инсульт способен сделать человека абсолютно беспомощным, - поделилась медик с порталом « Доктор Питер ».

«Некоторые симптомы этих состояний схожи», - заметила специалист.

Бессвязная речь;

Нарушенная координация, проблемы с движением;

Сильная головная боль;

Повышенная слабость;

Асимметрия черт лица, его перекос;

Ухудшение зрения;

Потеря сознания.

Сильная боль в груди, иногда отдающая в левую часть тела, включая руку, плечо, шею, лопатку, челюсть;

Тошнота;

Слабость;

Одышка;

Обморок.

Кардиолог Пелагеина напомнила, что при развитии инфаркта и инсульта пострадавшему человеку важно как можно быстрее получить медицинскую помощь – от этого зависит, будет ли он жить и сможет ли впоследствии восстановиться.Пелагеина заявила, что признаки инсульта и инфаркта следует знать.Симптомы инсульта:Симптомы инфаркта:Врач добавила, что при инфаркте может создаваться обманчивое впечатление, что у человека межреберная невралгия, болезнь легких, остеохондроз, пищевое отравление. Его развитие может быть гораздо более стремительным, чем патологический процесс при инсульте, – иногда летальный исход наступает спустя 15 минут. Сердце при инфаркте повреждается в той или иной степени, но всегда необратимо, тогда как для мозга, страдающего при инсульте, остаются шансы на восстановление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии вызывают проблемы с памятью.

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