Гастроэнтеролог Чернова объяснила, почему весной может чаще болеть живот

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боль в животе

Гастроэнтеролог Ольга Чернова: люди со слабым или не слишком здоровым ЖКТ могут ощущать весной усиление неприятных и болезненных симптомов.

Врач Чернова сообщила, что весной может чаще болеть живот или происходит учащение других негативных проявлений, свидетельствующих о проблемах с пищеварительным трактом.

«Медицинская статистика показывает, что у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, в весеннее межсезонье ухудшается самочувствие», - сказала медик в комментарии порталу «Вести Подмосковья».

Чернова отметила, что подобное «весеннее обострение» проблем с ЖКТ бывает обусловлено ухудшением защитных ресурсов организма, который после долгой холодной зимы с дефицитом солнечного света и витаминов, вынужден ощущать на себе влияние нестабильной погоды. По словам гастроэнтеролога, из-за резких перепадов температур и атмосферного давления может происходить ослабление иммунной системы. В результате этого могут страдать разные органы, подверженные хроническим патологиям, включая пищеварительные.

«Иммунные силы организма весной снижаются, и это приводит к обострению хронического гастрита, панкреатита, язвенной болезни желудка», - предупредила специалист.

Врач заявила, что в этот период лучше на время забыть, что такое острые приправы, соленья, копчености – следует употреблять более комфортную для желудка пищу. В рационе должно быть больше еды, богатой микроэлементами, поскольку она способствует обновлению клеток слизистой тракта. Также важно есть достаточно продуктов – источников витаминов группы В.

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Ольга Чернова
Ольга Чернова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : весна, болезни ЖКТ, Ольга Чернова
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