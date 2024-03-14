Гастроэнтеролог Чернова объяснила, почему весной может чаще болеть живот

«Медицинская статистика показывает, что у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, в весеннее межсезонье ухудшается самочувствие», - сказала медик в комментарии порталу « Вести Подмосковья ».

«Иммунные силы организма весной снижаются, и это приводит к обострению хронического гастрита, панкреатита, язвенной болезни желудка», - предупредила специалист.

Врач Чернова сообщила, что весной может чаще болеть живот или происходит учащение других негативных проявлений, свидетельствующих о проблемах с пищеварительным трактом.Чернова отметила, что подобное «весеннее обострение» проблем с ЖКТ бывает обусловлено ухудшением защитных ресурсов организма, который после долгой холодной зимы с дефицитом солнечного света и витаминов, вынужден ощущать на себе влияние нестабильной погоды. По словам гастроэнтеролога, из-за резких перепадов температур и атмосферного давления может происходить ослабление иммунной системы. В результате этого могут страдать разные органы, подверженные хроническим патологиям, включая пищеварительные.Врач заявила, что в этот период лучше на время забыть, что такое острые приправы, соленья, копчености – следует употреблять более комфортную для желудка пищу. В рационе должно быть больше еды, богатой микроэлементами, поскольку она способствует обновлению клеток слизистой тракта. Также важно есть достаточно продуктов – источников витаминов группы В.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают не страдать от запоров.

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