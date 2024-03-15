Врач Вялов назвал завтрак, который забивает печень сахаром, гепатолог Южнова рассказала об идеальном завтраке для печени

"Туда добавляют сахар, кислоты, консерванты, красители… Сложность производства превращает сок просто в сладкую и ароматную жидкость", - заметил Сергей Вялов.

"Он отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти поступившую энергию в виде жира", - предупредил врач.

"Хороший завтрак для здоровья печени должен быть богат белками, включать полезные жиры и углеводы, а также содержать витамины и минералы", - говорит Южнова.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог,По словам специалиста, "покупные соки далеки от натуральности", так как их подвергают длительной обработке. Нагревают, осветляют, фильтруют, концентрируют и так далее - для того, чтобы улучшить внешний вид и увеличить срок хранения.Регулярное употребление соков - иногда и вместо полноценного приема пищи - негативно сказывается на печени.Когда мы едим, питательные вещества поступают и расходуются постепенно, а вот когда пьем сладкий сок - за считанные минуты", - отметил врач, рассуждая о добавленном сахаре в напитке. Дальше происходит "самое неприятное" для организма.Поскольку в пакетированных соках обычно отсутствует клетчатка, их употребление может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови. Это может вызвать скачки уровня энергии и потребности в пище, а также увеличить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Хотя пакетированные соки могут быть удобным способом получения фруктовых витаминов и минералов, важно употреблять их с умеренностью и учитывать их питательную ценность и состав. Предпочтение следует отдавать натуральным, свежевыжатым сокам, а также цельным фруктам и овощам, чтобы получить максимальную выгоду для здоровьячто нужно съесть на завтрак, чтобы сохранить здоровье печени.: протеины важны для регенерации и поддержания здоровья печени. Источниками белка могут быть яйца, нежирные молочные продукты (такие как обезжиренный йогурт или творог),: здоровые жиры, такие как ненасыщенные жирные кислоты, важны для печени. Они могут быть найдены: выбирайте углеводы с низким гликемическим индексом, которые обеспечивают длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови. Это могут быть: печень нуждается в различных витаминах и минералах для своего нормального функционирования. Завтрак, богатыйобеспечит организм важными питательными веществами.: не забывайте пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет снять нагрузку с печени и поддерживать ее функции.Ранее МедикФорум писал о вреде рафинированных углеводов на завтрак.

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