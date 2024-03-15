Врач Вялов назвал завтрак, который забивает печень сахаром, гепатолог Южнова рассказала об идеальном завтраке для печени
Стакан сока на завтрак - для здоровья и удовольствия - достаточно противоречивый подход к правильному питанию, предупреждают врачи. С одной стороны - витамины, минералы, антиоксиданты, с другой - добавки, способные нивелировать всю пользу от продукта.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале объяснил, как выбрать сок "без сахара и без обмана".
По словам специалиста, "покупные соки далеки от натуральности", так как их подвергают длительной обработке. Нагревают, осветляют, фильтруют, концентрируют и так далее - для того, чтобы улучшить внешний вид и увеличить срок хранения.
"Туда добавляют сахар, кислоты, консерванты, красители… Сложность производства превращает сок просто в сладкую и ароматную жидкость", - заметил Сергей Вялов.
Регулярное употребление соков - иногда и вместо полноценного приема пищи - негативно сказывается на печени.
Когда мы едим, питательные вещества поступают и расходуются постепенно, а вот когда пьем сладкий сок - за считанные минуты", - отметил врач, рассуждая о добавленном сахаре в напитке. Дальше происходит "самое неприятное" для организма.
"Он отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти поступившую энергию в виде жира", - предупредил врач.
Поскольку в пакетированных соках обычно отсутствует клетчатка, их употребление может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови. Это может вызвать скачки уровня энергии и потребности в пище, а также увеличить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя пакетированные соки могут быть удобным способом получения фруктовых витаминов и минералов, важно употреблять их с умеренностью и учитывать их питательную ценность и состав. Предпочтение следует отдавать натуральным, свежевыжатым сокам, а также цельным фруктам и овощам, чтобы получить максимальную выгоду для здоровья
Врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум рассказала, что нужно съесть на завтрак, чтобы сохранить здоровье печени.
"Хороший завтрак для здоровья печени должен быть богат белками, включать полезные жиры и углеводы, а также содержать витамины и минералы", - говорит Южнова.
Гепатолог назвала несколько компонентов, которые могут быть включены в такой завтрак:
Белки: протеины важны для регенерации и поддержания здоровья печени. Источниками белка могут быть яйца, нежирные молочные продукты (такие как обезжиренный йогурт или творог), омлеты с овощами или белковые коктейли.
Жиры: здоровые жиры, такие как ненасыщенные жирные кислоты, важны для печени. Они могут быть найдены в орехах, семенах, авокадо, оливковом и льняном масле.
Углеводы: выбирайте углеводы с низким гликемическим индексом, которые обеспечивают длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови. Это могут быть овсянка, цельнозерновой хлеб, фрукты и овощи.
Витамины и минералы: печень нуждается в различных витаминах и минералах для своего нормального функционирования. Завтрак, богатый фруктами, овощами и зелеными листьями, обеспечит организм важными питательными веществами.
Вода: не забывайте пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет снять нагрузку с печени и поддерживать ее функции.
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