Врач Вялов: достаточный прием белка помогает предотвратить появление рака

«Важно получать достаточно белка».

Врач Вялов проинформировал, что гибель клеток в организме может отодвигать на более поздний срок определенное вещество, белковое соединение р53. По словам медика, р53 может активироваться в момент повреждения генетического материала в клетке. Под его влиянием приостанавливается деление клетки, и это помогает предотвратить появление опухоли, рака.Вялов заявил в Telegram: для поддержания активности столь ценного для организма вещества следует хорошо и сбалансированно питаться. Он отметил важность употребления в пищу белка: по мнению специалиста, достаточный прием белка помогает предотвратить появление рака.Другой эксперт, врач-эндокринолог Зухра Павлова поддерживает мнение о необходимости достаточного употребления белка. Она считает, что белковый продукт следует съедать с каждым приемом пищи. Вареные яйца, творог, не слишком жирный сыр, красное мясо, птицу, рыбу или морепродукты будет полезно включать в рацион как оптимальные источники белка для организма. Эти продукты врач советует употреблять с овощами или зеленью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Павлова порекомендовала включать в завтрак белки, сложные углеводы и кофе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.