Диетолог Войт: у детей, питающихся овощами, есть риск задержек в развитии, врач Пономарева назвала продукты для полноценного развития

«Важно мыслить объективно и не впадать в крайности и учитывать физиологию, а не опасные эксперименты, которые пропагандируют многие блогеры. Питание, как и организм человека, как и его психика — индивидуальны. Если обратиться к традиционной японской кухни, которая представляет собой сырую рыбу, морепродукты, необработанные овощи, фрукты, — и при этом японцы живут долго. Следовательно, сыроедение может быть здоровым рационом при соблюдении БЖУ», — добавила Войт.

"Для детей важно получать достаточное количество белка из источников, таких как мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобы, горох и орехи", - говорит Пономарева.

"Здоровые источники жиров включают оливковое масло, авокадо, орехи, семена и рыбий жир".

"Разнообразное и сбалансированное питание, включающее эти продукты, поможет обеспечить оптимальное физическое и умственное развитие детей".

Она отметила, что все клетки организма «питаются» белками, и головной мозг в том числе. Для умственного развития необходимо питаться достаточно, особенно это касается детского организма. Укрепление костной ткани, нервной системы и всех органов.Недостаточное питание может давать мнимое ощущение легкости и комфорта. Клетки мозга хуже работают (недостаточно питательных веществ), и человек в легкой эйфории, состояние схоже с кислородным голоданием. При выборе питания, особенно для детей, важно руководствоваться состоянием здоровья, а не модой, — резюмировала Войт.что должно входить в рацион ребенка, чтобы он развивался и психически и физически.Для физического и умственного развития детей важно обеспечивать разнообразное и сбалансированное питание, включающее следующие продукты:Белки являются основным строительным материалом для клеток и тканей организма.Углеводы являются основным источником энергии для растущего организма. Здоровые источники углеводов включают овощи, фрукты, цельнозерновые продукты (например, овсянка, кукуруза, рис, пшеница) и бобы.Жиры важны для нормального функционирования организма, в том числе для развития мозга и нервной системы.Для поддержания здоровья и развития необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов. Они содержатся в различных продуктах, включая фрукты, овощи, зеленые листовые овощи, ягоды, молочные продукты и мясо.Они содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые необходимы для поддержания здоровья и защиты организма от различных заболеваний.Богатый источник белка и незаменимых жирных кислот, особенно Омега-3, которые важны для развития мозга и зрения.Хороший источник белка, витаминов и минералов, таких как витамин D и железо.Содержат кальций, который необходим для здоровья костей и зубов, а также белок и другие витамины и минералы.Ранее МедикФорум писал о вреде рафинированных углеводов на завтрак.

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