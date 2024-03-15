Гепатолог Вялов: привычка начинать день со стакана сока ведет к ожирению печени

«Не имеет значения, что входит в их состав – сахароза или глюкоза. В обоих случаях организм получает ударную дозу калорий, которую не способен сжечь, и поэтому отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти энергию в виде жира», - объяснил медик в своем Telegram-канале..

Гепатолог Вялов посоветовал россиянам не употреблять соки и другие сладкие напитки натощак по утрам после пробуждения. Привычка начинать день со стакана сока может серьезно навредить печени, заявил медик. Вялов отметил, что соки сильно насыщены сахаром, который быстро всасывается в жидком виде. Их употребление в большом количестве, а также на пустой желудок ведет к слишком активному и избыточному жироотложению, в том числе к ожирению печени.Вялов добавил, что в этом плане особенно опасны пакетированные соки, которые часто содержат сверхвысокий объем добавленного сахара. Вдобавок их состав нельзя считать натуральным: такие напитки проходят разнообразные процедуры обработки в виде нагрева или осветления и «обогащаются» добавками в виде кислот, консервантов, ароматизаторов, красителей.Что касается свежевыжатых соков, они полезнее пакетированных как источник питательных веществ, но также при этом насыщены сахарами, фруктозой и являются очень калорийными. Вялов пояснил: для печени лучше, когда человек съедает плод, а не выпивает его выжатый сок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что взрослым людям рекомендуется ограничивать свое употребление молока

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