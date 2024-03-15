Врач Лапа объяснила необходимость ограничивать употребление молока взрослым людям

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молоко

Врач-терапевт Людмила Лапа: взрослым людям следует с осторожностью употреблять продукты на основе молока из-за его ухудшающегося усвоения.

Терапевт Лапа констатировала, что количество употребляемых в пищу молочных продуктов необходимо ограничивать уже в возрасте после 18 лет.

«С 18 лет молоко нужно употреблять в минимальном количестве. Творог — точно так же в минимальном количестве», - заявила медик в комментарии порталу Pravda.Ru.

Лапа отметила, что льного усвоения молока и его производных необходима высокая ферментативная активность организма. Такой активностью наше для норматело обладает только в детстве. У взрослых людей ферментов, позволяющих своевременно расщеплять молочные молекулы, вырабатывается с каждым годом жизни все меньше.

«Не перерабатывает наш желудочно-кишечный тракт эти продукты, а мы чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно», - высказалась врач.

Особенно важно, добавила Лапа, тщательно контролировать рацион пожилым людям. Их пищеварительная система может серьезно пострадать из-за потери способности нормально воспринимать молочные продукты, из-за чего начнут возникать специфические изменения кишечной микрофлоры. Последствием этих процессов может стать снижение иммунитета, развитие аутоиммунных реакций и заболеваний аутоиммунного характера, например, артрита.

Как понять, что организм не переносит молоко? При непереносимости молока кишечник не может нормально расщепить молочный сахар, и тот ферментируется бактериями. Это вызывает повышенную выработку газов с характерными симптомами – урчанием в животе, вздутием, метеоризмом.

Другие признаки, которые возникают после приема молока:
  • Диарея.
  • Спазмы и боли в животе.
  • Ощущение себя больным.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует использовать молоко для подавления изжоги.

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Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт
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