Врач Лапа объяснила необходимость ограничивать употребление молока взрослым людям

«С 18 лет молоко нужно употреблять в минимальном количестве. Творог — точно так же в минимальном количестве», - заявила медик в комментарии порталу Pravda.Ru

«Не перерабатывает наш желудочно-кишечный тракт эти продукты, а мы чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно», - высказалась врач.

Диарея.

Спазмы и боли в животе.

Ощущение себя больным.

Терапевт Лапа констатировала, что количество употребляемых в пищу молочных продуктов необходимо ограничивать уже в возрасте после 18 лет.Лапа отметила, что льного усвоения молока и его производных необходима высокая ферментативная активность организма. Такой активностью наше для норматело обладает только в детстве. У взрослых людей ферментов, позволяющих своевременно расщеплять молочные молекулы, вырабатывается с каждым годом жизни все меньше.Особенно важно, добавила Лапа, тщательно контролировать рацион пожилым людям. Их пищеварительная система может серьезно пострадать из-за потери способности нормально воспринимать молочные продукты, из-за чего начнут возникать специфические изменения кишечной микрофлоры. Последствием этих процессов может стать снижение иммунитета, развитие аутоиммунных реакций и заболеваний аутоиммунного характера, например, артрита.При непереносимости молока кишечник не может нормально расщепить молочный сахар, и тот ферментируется бактериями. Это вызывает повышенную выработку газов с характерными симптомами – урчанием в животе, вздутием, метеоризмом.Другие признаки, которые возникают после приема молока:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует использовать молоко для подавления изжоги.

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