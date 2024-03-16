Онколог Иванов: противозачаточные и антидепрессанты способны спровоцировать рак, врач Воробьев рассказал, кто в группе риска

«В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, входят также пероральные контрацептивы и лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла или во время наступления менопаузы», — добавил он.

«Комбинированные оральные контрацептивы также могут вызывать рак. У данных таблеток есть много побочных эффектов, один из самых опасных — тромбоз», — резюмировал он.

"Следует отметить, что связь между приемом оральных контрацептивов и раком может быть сложной и зависит от различных факторов, таких как длительность применения, тип препарата, генетическая предрасположенность и другие", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Риск развития рака при использовании оральных контрацептивов обычно оценивается как невелик и может быть перекрыт их пользой в предотвращении нежелательной беременности и других медицинских проблем", - говорит Воробьев.

Женщины, которые курят, особенно те, кто старше 35 лет.

Женщины с наличием или предрасположенностью к тромбозам или тромбоэмболическим заболеваниям.

Женщины с ожирением или нарушениями обмена веществ.

Женщины с семейной историей тромбоэмболических заболеваний или историей тромбозов в прошлом.

Женщины с высоким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.

Женщины с определенными формами рака, особенно раком молочной железы или раком эндометрия.

"В целом, риск развития рака при приеме антидепрессантов, если он и существует, обычно считается невеликим и может быть перекрыт пользой от лечения психических заболеваний", - говорит Воробьев.

Антидепрессанты же способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез.Оральные контрацептивы, как и любое медицинское средство, имеют свои потенциальные побочные эффекты, включая риск развития рака.Некоторые исследования показали, что оральные контрацептивы могут повышать риск развитияВ частности, длительное использование оральных контрацептивов может быть связано с увеличением риска рака молочной железы и шейки матки, особенно у женщин, которые принимали контрацептивы на протяжении многих лет.Для каждой женщины важно обсудить с своим врачом все плюсы и минусы использования оральных контрацептивов и принять решение на основе своих индивидуальных потребностей и медицинской истории.При использовании антидепрессантов могут возникать различные побочные эффекты, которые включают в себя изменения в организме. Например, у некоторых людей, принимающих антидепрессанты, могут возникать проблемы с аппетитом и весом, что в свою очередь может повлиять на общее здоровье.Существует также некоторая научная литература, которая исследует возможную связь между приемом антидепрессантов и развитием рака.Некоторые исследования предполагают, что некоторые антидепрессанты могут влиять на иммунную систему или биохимические процессы в организме, что, в теории, может повлиять на развитие рака. Однако эти исследования в основном базируются на наблюдениях и требуют дальнейших исследований для подтверждения.Ранее МедикФорум писал о вреде голодания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.