Онколог Иванов: противозачаточные и антидепрессанты способны спровоцировать рак, врач Воробьев рассказал, кто в группе риска
Фармакологические средства, содержащие эстроген, могут повысить риск развития рака у человека. Врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники МАММА Антон Иванов рассказал «Газете.Ru» о влиянии некоторых лекарственных препаратов на возникновение онкологических заболеваний.
«В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, входят также пероральные контрацептивы и лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла или во время наступления менопаузы», — добавил он.
Антидепрессанты же способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез.
«Комбинированные оральные контрацептивы также могут вызывать рак. У данных таблеток есть много побочных эффектов, один из самых опасных — тромбоз», — резюмировал он.
Оральные контрацептивы, как и любое медицинское средство, имеют свои потенциальные побочные эффекты, включая риск развития рака.
"Следует отметить, что связь между приемом оральных контрацептивов и раком может быть сложной и зависит от различных факторов, таких как длительность применения, тип препарата, генетическая предрасположенность и другие", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Некоторые исследования показали, что оральные контрацептивы могут повышать риск развития рака молочной железы, шейки матки и печени. В частности, длительное использование оральных контрацептивов может быть связано с увеличением риска рака молочной железы и шейки матки, особенно у женщин, которые принимали контрацептивы на протяжении многих лет.
"Риск развития рака при использовании оральных контрацептивов обычно оценивается как невелик и может быть перекрыт их пользой в предотвращении нежелательной беременности и других медицинских проблем", - говорит Воробьев.
Группы риска при приеме контрацептивов могут включать следующие категории:
- Женщины, которые курят, особенно те, кто старше 35 лет.
- Женщины с наличием или предрасположенностью к тромбозам или тромбоэмболическим заболеваниям.
- Женщины с ожирением или нарушениями обмена веществ.
- Женщины с семейной историей тромбоэмболических заболеваний или историей тромбозов в прошлом.
- Женщины с высоким артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.
- Женщины с определенными формами рака, особенно раком молочной железы или раком эндометрия.
Для каждой женщины важно обсудить с своим врачом все плюсы и минусы использования оральных контрацептивов и принять решение на основе своих индивидуальных потребностей и медицинской истории.
При использовании антидепрессантов могут возникать различные побочные эффекты, которые включают в себя изменения в организме. Например, у некоторых людей, принимающих антидепрессанты, могут возникать проблемы с аппетитом и весом, что в свою очередь может повлиять на общее здоровье.
Существует также некоторая научная литература, которая исследует возможную связь между приемом антидепрессантов и развитием рака.
Некоторые исследования предполагают, что некоторые антидепрессанты могут влиять на иммунную систему или биохимические процессы в организме, что, в теории, может повлиять на развитие рака. Однако эти исследования в основном базируются на наблюдениях и требуют дальнейших исследований для подтверждения.
"В целом, риск развития рака при приеме антидепрессантов, если он и существует, обычно считается невеликим и может быть перекрыт пользой от лечения психических заболеваний", - говорит Воробьев.
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