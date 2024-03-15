Врач Кашух: вместо голодания лучше использовать здоровый подход к питанию

«Специалисты пришли к выводу, что отказ от еды в некоторой степени меняет белковый профиль. Предположительно, это благотворно для сердечно-сосудистой системы и суставов при ревматоидном артрите», - констатировала Кашух.

«Профессиональные сообщества диетологов из разных стран едины: в голодании нет смысла. Даже при тяжелых заболеваниях пищеварительной системы предпочитают как можно раньше вводить питание», - поделилась специалист.

Врач Кашух в беседе с РИА Новости порассуждала о том, обладает ли голодание положительным или терапевтическим эффектом. Медик обратила внимание на данные, полученные зарубежными учеными (Лондонский университет королевы Марии).Врач добавила, что от людей, считающих отказ от еды полезным, можно услышать о его способности запускать процесс аутофагии (самоуничтожения) в дефектных или злокачественных клетках. К такому выводу в свое время пришел ученый нобелевский лауреат Ёсинори Осуми. Екатерина Кашух подчеркнула, что Осуми проводил свои эксперименты на пекарских дрожжах и применять его данные к человеческому организму не следует.Медик констатировала: на сегодняшний день нет значимых научных доказательств полезности практики голодания или интервального голодания для здоровья человека. Нигде в мире не существует такой официальной медицинской рекомендации как необходимость отказываться от еды.Врач Кашух убеждена, что вместо голодания лучше использовать здоровый подход к питанию – это гораздо правильнее и полезнее для организма. Идея отказа от еды – это крайность, повышающая риск срывов, переедания и развития пищевого расстройства, допускает гастроэнтеролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что знание химического состава продуктов помогает в борьбе с ожирением, об этом сообщил академик РАН, диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

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