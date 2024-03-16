Психотерапевт Крашкина рассказала, как отличить депрессию от эмоционального спада, психиатр Каштанов назвал способы себе помочь

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина 15 марта рассказала «Известиям», как отличить депрессию от эмоционального спада.

Депрессия — это серьезное психическое расстройство, характеризующееся постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, отсутствия интереса к повседневным занятиям, потерей энергии, изменениями в аппетите и сне, чувством беспомощности, а также возможными мыслями о собственной ненужности или даже самоповреждении.





«Для диагностики депрессии необходимо обратиться к профессионалу здравоохранения для оценки симптомов и назначения лечения», — сказала Крашкина.





«Для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции и изменения в поведении сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на качество жизни человека, это может указывать на депрессию и требует вмешательства специалиста», — заключила врач.

"Существует несколько современных методов лечения депрессии, которые могут быть эффективными в зависимости от тяжести и характеристик конкретного случая", - говорит Каштанов.

"Фототерапия часто используется для лечения сезонного аффективного расстройства (SAD), формы депрессии, которая проявляется в определенные времена года", - говорит Каштанов.

Эмоциональный спад может быть вызван различными факторами, такими как усталость, стресс, переутомление, временные переживания или неудачи, отметила врач. В отличие от депрессии эмоциональный спад обычно временный и может быть связан с конкретной ситуацией или причиной.какие есть современные способы лечения депрессии.Это класс лекарств, разработанных для улучшения настроения путем коррекции химического баланса в мозге. Антидепрессанты могут включать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRI), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (SNRI), трициклические антидепрессанты (TCA) и другие классы лекарств.азличные формы психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), психодинамическая терапия, интерперсональная терапия и терапия решения проблем, могут помочь пациентам развивать стратегии совладания с симптомами депрессии и изменять негативные мыслительные образы и поведенческие паттерны.ТМС использует магнитные поля для стимуляции определенных областей мозга, связанных с настроением. Этот метод обычно используется в случаях средней тяжести депрессии и может быть альтернативой антидепрессантам.Этот метод лечения использует специальные световые лампы, чтобы имитировать свет естественного дня и корректировать циркадные ритмы организма.Ранее МедикФорум писал о вреде голодания.

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