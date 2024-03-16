The Guardian: за 3 часа до сна не следует пить больше 330 мл жидкости, нефролог Шмелько дала 7 советов, что бы не вставать ночью
Ночные походы в туалет для мочеиспускания могут быть связаны с неправильным питьевым режимом или хроническими заболеваниями. Об этом The Guardian рассказали врач общей практики Хуссейн Аль-Зубайди из Королевского колледжа и врач Ребекка Хаддад из больницы Ротшильда в Париже.
Необходимость вставать ночью в туалет поражает от 69% до 93% мужчин старше 70 лет и часто связана с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Однако доктор Аль-Зубайди стал замечать, что с этой проблемой все чаще сталкиваются мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет.
Он считает, что это может быть связано с современным ритмом жизни: молодые люди забывают пить днем, и потребляют воду в основном вечером. Врач посоветовал не пить более 330 мл жидкости в течение трех часов до сна. Недавнее исследование также показало, что риск ночных пробуждений для похода в туалет почти на 50% выше у людей, которые проводят пять или более часов в день, смотря видео в различных форматах.
Врач-нефролог Екатерина Шмелько дала советы специально для МедикФорум, какие еще меры можно придпринять для предотвращения ночного мочеиспускания.
Избегание ночного мочеиспускания у взрослых может быть связано с различными факторами, и включает в себя следующие советы.
"Попробуйте ограничить употребление жидкости, особенно напитков, содержащих кофеин или алкоголь, перед сном. Это может помочь снизить вероятность пробуждения для похода в туалет".
Избегание диуретиков: уменьшите потребление диуретических напитков, таких как кофе и чай, в течение дня, особенно вечером, чтобы уменьшить частоту мочеиспускания ночью.
Пустой мочевой пузырь перед сном: перед сном обеспечьте пустой мочевой пузырь, посетив туалет.
"Помогите своему организму расслабиться перед сном, чтобы улучшить качество сна. Регулярные методы расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание или теплая ванна, могут помочь снизить частоту пробуждений для похода в туалет", - говорит Шмелько.
Изменение питания: избегайте употребления острых и тяжелых блюд перед сном, так как они могут вызвать раздражение желудка и повысить вероятность ночного мочеиспускания.
Контроль медикаментов: прием некоторых лекарственных препаратов может увеличить частоту мочеиспускания ночью. Обсудите с вашим врачом возможные варианты лечения и изменения дозировки, если это возможно.
Регулярные приемы врача: если проблема сохраняется и мешает нормальному сну, обратитесь к врачу для более подробного обследования и диагностики возможных причин, таких как сахарный диабет, снижение функции почек или другие медицинские состояния, требующие вмешательства.
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