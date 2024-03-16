The Guardian: за 3 часа до сна не следует пить больше 330 мл жидкости, нефролог Шмелько дала 7 советов, что бы не вставать ночью

"Попробуйте ограничить употребление жидкости, особенно напитков, содержащих кофеин или алкоголь, перед сном. Это может помочь снизить вероятность пробуждения для похода в туалет".

"Помогите своему организму расслабиться перед сном, чтобы улучшить качество сна. Регулярные методы расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание или теплая ванна, могут помочь снизить частоту пробуждений для похода в туалет", - говорит Шмелько.

Необходимость вставать ночью в туалет поражает от 69% до 93% мужчин старше 70 лет и часто связана с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Однако доктор Аль-Зубайди стал замечать, что с этой проблемой все чаще сталкиваются мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет.Он считает, что это может быть связано с современным ритмом жизни: молодые люди забывают пить днем, и потребляют воду в основном вечером. Врач посоветовал не пить более 330 мл жидкости в течение трех часов до сна. Недавнее исследование также показало, что риск ночных пробуждений для похода в туалет почти на 50% выше у людей, которые проводят пять или более часов в день, смотря видео в различных форматах., какие еще меры можно придпринять для предотвращения ночного мочеиспускания.Избегание ночного мочеиспускания у взрослых может быть связано с различными факторами, и включает в себя следующие советы.уменьшите потребление диуретических напитков, таких как кофе и чай, в течение дня, особенно вечером, чтобы уменьшить частоту мочеиспускания ночью.перед сном обеспечьте пустой мочевой пузырь, посетив туалет.избегайте употребления острых и тяжелых блюд перед сном, так как они могут вызвать раздражение желудка и повысить вероятность ночного мочеиспускания.прием некоторых лекарственных препаратов может увеличить частоту мочеиспускания ночью. Обсудите с вашим врачом возможные варианты лечения и изменения дозировки, если это возможно.если проблема сохраняется и мешает нормальному сну, обратитесь к врачу для более подробного обследования и диагностики возможных причин, таких как сахарный диабет, снижение функции почек или другие медицинские состояния, требующие вмешательства.Ранее МедикФорум писал о вреде голодания.

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