Гастроэнтеролог Неронов объяснил, каким людям вредно придерживаться постного питания

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постное меню

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов: при ряде заболеваний поститься не следует, чтобы не вызвать их обострения.

18 марта, с началом Великого поста, многие люди намерены придерживаться скромного постного меню, из которого исключается животная пища. Врач Неронов заявил в разговоре с РИАМО, что следовать постному питанию нужно не всем, некоторым людям строгий пост с серьезными ограничениями может навредить.

«Особенно пост может ухудшить состояние людей с заболеваниями ЖКТ. Питание таких пациентов должно быть сбалансированным и регулярным. Например, пациенту с удаленным желчным пузырем в идеале нужно питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы не было застоя желчи», - объяснил гастроэнтеролог.

Кроме того, не следует поститься при следующих проблемах со здоровьем:
  • сахарный диабет;
  • дефицит железа;
  • метаболические нарушения;
  • рак;
  • иммунодефицит.
Также, по словам Неронова, строго постное меню противопоказано детям, кормящим и беременным женщинам.

Если человек какое-то время соблюдавший пост, вдруг заболел, ему тоже следует перестать поститься.

«Во время ОРВИ необходимо есть много белковой пищи, чтобы не допустить истощения организма и осложнения инфекции. А лучший источник белка – это мясо и яйца, запрещенные во время поста», - заметил эксперт.

Неронов обратил внимание на то, что у людей, соблюдающих пост, не должны возникать боли в животе и другие негативные симптомы сбоев в работе ЖКТ. Если это происходит, нужно обращаться к врачу, да совет специалист.

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Владимир Неронов
Владимир Неронов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук
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