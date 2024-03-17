Гастроэнтеролог Неронов объяснил, каким людям вредно придерживаться постного питания

«Особенно пост может ухудшить состояние людей с заболеваниями ЖКТ. Питание таких пациентов должно быть сбалансированным и регулярным. Например, пациенту с удаленным желчным пузырем в идеале нужно питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы не было застоя желчи», - объяснил гастроэнтеролог.

сахарный диабет;

дефицит железа;

метаболические нарушения;

рак;

иммунодефицит.

«Во время ОРВИ необходимо есть много белковой пищи, чтобы не допустить истощения организма и осложнения инфекции. А лучший источник белка – это мясо и яйца, запрещенные во время поста», - заметил эксперт.

18 марта, с началом Великого поста, многие люди намерены придерживаться скромного постного меню, из которого исключается животная пища. Врач Неронов заявил в разговоре с РИАМО , что следовать постному питанию нужно не всем, некоторым людям строгий пост с серьезными ограничениями может навредить.Кроме того, не следует поститься при следующих проблемах со здоровьем:Также, по словам Неронова, строго постное меню противопоказано детям, кормящим и беременным женщинам.Если человек какое-то время соблюдавший пост, вдруг заболел, ему тоже следует перестать поститься.Неронов обратил внимание на то, что у людей, соблюдающих пост, не должны возникать боли в животе и другие негативные симптомы сбоев в работе ЖКТ. Если это происходит, нужно обращаться к врачу, да совет специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут вызывать сильную отечность.

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