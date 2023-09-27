Гастроэнтеролог Неронов: употреблять много овощей может быть вредно

«Избыточное потребление большого количества овощей, особенно в сыром виде, провоцирует обострение имеющихся проблем и ведет к диспепсии, наиболее часто - вздутию, коликам и неоформленному стулу», - поделился врач.

Овощи считаются неизменным элементом здорового питания, однако даже эти полезные продукты могут вести к проблемам с организмом. Врач Неронов напомнил в интервью РИАМО, что для многих людей те или иные овощи могут быть аллергенными, вызывая при употреблении нежелательные симптомы.Также специалист обрати внимание на то, что даже самые полезные на свете продукты должны употребляться умеренно. В отношении овощей этот принцип тоже верен. Гастроэнтеролог Неронов заявил, что употреблять много овощей может быть вредно.Неронов добавил, что особенно осторожно употребять овощи следует людям, имеющим хронические нарушения ЖКТ. Нередко проблемы с желудком или другим органом тракта мешают полноценному перевариванию и усвоению овощей, употребляемых даже в приемлемом количестве. Специалист посоветовал в тех случаях, когда пищеварение «бунтует» после съеденных овощей, обращаться к медикам, чтобы понять как следует формировать свое питание. Отказ от овощей лишает организм витаминов, микроэлементов и других ценных для здоровья веществ, а также клетчатки, формирующей здоровый кишечный микробиом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях употребление селедки может навредить работе организма.

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