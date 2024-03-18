Нейробиолог Лава: добавлять молоко в кофе вредно, нутрициолог Строков рассказал как сделать кофе наиболее полезным





"Если вы хотите получить максимальную пользу от кофе, вам никогда не следует добавлять в него молоко или сливки. Я понимаю, они прекрасно сочетаются с кофе и улучшают его вкус. Но, добавляя эти молочные продукты, вы значительно снижаете пользу кофе", - говорит эксперт.

Кокосовое масло

"Кокосовое масло содержит среднецепочечные триглицериды (СМТ), которые могут обеспечить организм энергией и помочь улучшить метаболизм", - говорит Строков.

Корица

"Добавление корицы в кофе может помочь снизить уровень сахара в крови после приема пищи и улучшить чувство сытости".

Куркума

Мед

Кокосовое молоко

Ваниль

"Выбор добавок зависит от ваших предпочтений вкуса и целей для здоровья. Важно учитывать свои индивидуальные потребности и ограничения", - говорит Строков.

Многочисленные исследования подтверждают правоту любителей кофе: регулярное потребление напитка коррелирует со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона. Однако Роберт Лав предостерег от распространенной привычки многих любителей кофе добавлять в него молоко, поскольку это может свести к минимуму некоторые преимущества для здоровья.Но когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу.Конечно, вот более подробное разъяснение каждого из предложенных вариантов добавок для сделать кофе более полезным:Добавление кокосового масла также придает кофе богатый вкус и кремовую текстуру.Корица - это прекрасный источник антиоксидантов, а также имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства.Один из основных активных компонентов куркумы - куркумин, имеет мощные противовоспалительные свойства и может помочь в борьбе с воспалительными процессами в организме. Добавление куркумы в кофе может придать напитку нежный пряный вкус и улучшить общее состояние здоровья.Мед является естественным подсластителем, который содержит антиоксиданты и фитохимикаты, способствующие улучшению иммунной системы и борьбе с воспалениями. Добавление меда в кофе придает напитку нежный сладкий вкус.Кокосовое молоко является веганской альтернативой обычному молоку и содержит полезные жиры и электролиты, которые могут помочь улучшить уровень гидратации и общее здоровье. Оно также придает кофе нежный кремовый вкус с легким оттенком кокоса.Натуральный экстракт ванили содержит антиоксиданты и имеет успокаивающие свойства, которые могут помочь снизить стресс и тревожность. Добавление ванильного экстракта придает кофе приятный сладкий аромат и вкус.Ранее МедикФорум писал о полезных для сердца жиров.

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