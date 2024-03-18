Добавление в кофе молока препятствует усвоению его антиоксидантов

133 Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-latte-in-teacup-jn-HaGWe4yw
кофе с молоком

Добавление молока в кофе мешает организму усваивать содержащиеся в нем полезные вещества, например, полифенолы.

Любителям кофе следует взять на заметку: пить его лучше всего черным, то есть не добавляя молоко или сливки – об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на публикацию издания Express. В его статье нейробиолог Роберт Лав объяснил, почему добавление в кофе молока снижает степень полезности напитка.

«Многочисленные исследования подтверждают: регулярное употребление кофе коррелирует со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона.  Но, добавляя молоко или сливки, вы значительно снижаете пользу кофе», - заявил специалист.

Роберт Лав отметил, что особенностью кофе является его насыщенность полифенолами – антиоксидантами, которые эффективно борются с воспалением в организме и улучшают его защищенность от развития таких опасных недугов как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нейродегенеративные болезни.

Но добавляемое в кофе молоко препятствует усвоению этих ценных веществ.

«Молочные белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность организма усваивать эти вещества, извлекать из них пользу», - сказал Роберт Лав.

Тем, кто предпочитает напитки с добавлением молока, ученый рекомендует использовать его альтернативные версии (например, кокосовое молоко).

Кроме того, в кофе не следует класть сахар.

Что действительно полезно добавлять в кофе для углубления вкуса и полезного действия напитка – это топленое масло, констатирова эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что взрослым людям следует ограничивать употребление молочных продуктов, об этом подробнее рассказала терапевт Людмила Лапа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Кардиолог рассказал, с чем лучше всего пить кофе
Врач Драпкина: добавление молока в кофе снижает его вредное действие на кровяное давление
Врач Волынкина: добавление молока в кофе снижает риск рака пищевода
Теги : вред молока, кофе, Роберт Лав