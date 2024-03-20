Эндокринолог Лазуренко: средиземноморская диета полезна сердца, врач Гуреева рассказала, почему она назначается диабетикам

"Средиземноморская диета, богатая клетчаткой и низким уровнем простых углеводов, может помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета. Благодаря изобилию фруктов, овощей, орехов и зерновых продуктов, средиземноморская диета помогает поддерживать здоровый вес и контролировать аппетит", — сказала Лазуренко.

"Средиземноморская диета включает в себя множество овощей и фруктов, которые богаты питательными веществами, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Эти продукты помогают контролировать уровень глюкозы в крови и предотвращать колебания сахара".

"В целом, средиземноморская диета способствует общему улучшению здоровья и может помочь контролировать уровень глюкозы в крови у людей с диабетом", - говорит Гуреева.

По ее словам, данная диета богата растительными продуктами, оливковым маслом, орехами, рыбой и фруктами, что способствует поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также средиземноморская диета защищает от воспалений, снижает риск диабета и сохраняет нормальный вес.Рыба, орехи и оливковое масло, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, могут помочь улучшить когнитивные функции и снизить риск развития болезни Альцгеймера.почему важным положительным эффектов средиземноморской диеты является не только благоприятное воздействие на сердце: на этой диете умеренное потребление здоровых жиров, таких как оливковое масло, орехи и авокадо, является основой. Эти жиры помогают улучшить чувствительность к инсулину и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно важно для людей с диабетом.: в средиземноморской диете углеводы поступают в основном из цельных зерен, овощей и фруктов, что способствует более стабильному уровню глюкозы в крови.: морепродукты являются важной частью средиземноморской диеты, а также умеренное потребление белковых продуктов, таких как рыба, птица, бобы и орехи, способствует поддержанию здорового уровня глюкозы в крови и общего состояния организма.: средиземноморская диета позволяет умеренное употребление красного вина, что может способствовать улучшению чувствительности к инсулину и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Однако всегда важно обсуждать изменения в диете с медицинским специалистом, чтобы убедиться, что они подходят для ваших индивидуальных потребностей и состояния здоровья.Ранее МедикФорум писал о том, почему в молоко не стоит добавлять кофе.

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