Онколог Черемушкин назвал быструю утомляемость среди стандартных признаков рака
Врач-онколог Евгений Черемушкин: при развитии рака ощущается чрезмерная утомляемость, возникающая даже при небольшом напряжении сил.
Онколог Черемушкин сообщил в комментарии NEWS.ru, какими симптомами может проявляться рак. Среди стандартных признаков рака медик назвал быструю утомляемость.
«Стандартными признаками заболевания раком являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности», - уточнил кандидат медицинских наук.
Черемушкин обратил внимание на то, что симптомы, возникающие в случаях злокачественных опухолей, могут казаться проявлением других недомоганий или рутинного переутомления. Он отметил, ссылаясь на статистику, что каждый третий житель РФ не считает нужным оперативно обращаться к врачу при симптоматике, схожей с признаками ракового образования.
Особенно важно, подчеркнул врач, замечать и обследовать изменения и новые симптомы в состоянии кожи, легких и кишечника – эти органы чаще других подвергаются злокачественным заболеваниям, поскольку в большей степени испытывают на себе негативное влияние окружающей среды.
Онколог констатировал, что успешное раннее выявление рака возможно благодаря профилактическим обследованиям, так как очень часто ранняя стадия онкозаболеаний проходит без каких-то заметных симптомов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое аутоиммунное заболевание как ревматоидный артрит может возникнуть практически в любом возрасте.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН
Оставить комментарий