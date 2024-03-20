Онколог Черемушкин назвал быструю утомляемость среди стандартных признаков рака

«Стандартными признаками заболевания раком являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности», - уточнил кандидат медицинских наук.

Онколог Черемушкин сообщил в комментарии NEWS.ru , какими симптомами может проявляться рак. Среди стандартных признаков рака медик назвал быструю утомляемость.Черемушкин обратил внимание на то, что симптомы, возникающие в случаях злокачественных опухолей, могут казаться проявлением других недомоганий или рутинного переутомления. Он отметил, ссылаясь на статистику, что каждый третий житель РФ не считает нужным оперативно обращаться к врачу при симптоматике, схожей с признаками ракового образования.Особенно важно, подчеркнул врач, замечать и обследовать изменения и новые симптомы в состоянии кожи, легких и кишечника – эти органы чаще других подвергаются злокачественным заболеваниям, поскольку в большей степени испытывают на себе негативное влияние окружающей среды.Онколог констатировал, что успешное раннее выявление рака возможно благодаря профилактическим обследованиям, так как очень часто ранняя стадия онкозаболеаний проходит без каких-то заметных симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое аутоиммунное заболевание как ревматоидный артрит может возникнуть практически в любом возрасте

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