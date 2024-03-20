Онколог Черемушкин назвал быструю утомляемость среди стандартных признаков рака

195 Фото: https://unsplash.com/photos/woman-lying-on-bed-FVRTLKgQ700
сильная усталость

Врач-онколог Евгений Черемушкин: при развитии рака ощущается чрезмерная утомляемость, возникающая даже при небольшом напряжении сил.

Онколог Черемушкин сообщил в комментарии NEWS.ru, какими симптомами может проявляться рак. Среди стандартных признаков рака медик назвал быструю утомляемость.

«Стандартными признаками заболевания раком являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности», - уточнил кандидат медицинских наук.

Черемушкин обратил внимание на то, что симптомы, возникающие в случаях злокачественных опухолей, могут казаться проявлением других недомоганий или рутинного переутомления. Он отметил, ссылаясь на статистику, что каждый третий житель РФ не считает нужным оперативно обращаться к врачу при симптоматике, схожей с признаками ракового образования.

Особенно важно, подчеркнул врач, замечать и обследовать изменения и новые симптомы в состоянии кожи, легких и кишечника – эти органы чаще других подвергаются злокачественным заболеваниям, поскольку в большей степени испытывают на себе негативное влияние окружающей среды.

Онколог констатировал, что успешное раннее выявление рака возможно благодаря профилактическим обследованиям, так как очень часто ранняя стадия онкозаболеаний проходит без каких-то заметных симптомов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое аутоиммунное заболевание как ревматоидный артрит может возникнуть практически в любом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН
Читать MedikForum.ru в
Врач Черемушкин: симптомы аллергии при ее отсутствии у человека могут указывать на рак
Онколог Черемушкин назвал виды рака, возникающие в детстве и юности
Онколог Черемушкин: рак желудка может проявляться необычными ощущениями во время еды
Теги : признаки рака, диагностика рака, Евгений Черемушкин
Слишком частая зевота может возникать из-за инсульта или опухоли мозга
Терапевт Жито: некоторые виды рака возникают у мужчин чаще по сравнению с женщинами
Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки