Онколог Черемушкин: рак желудка может проявляться необычными ощущениями во время еды
Врач-онколог Евгений Черемушкин: одним из возможных признаков рака является необычно быстро возникающее насыщение.
Онколог Черемушкин отметил в комментарии для NEWS.ru:
«При раке желудка могут проявляться необычные ощущения во время еды».
В частности, сказал врач, рак желудка может проявляться болью в груди, а также ощущением непрохождения пищи.
Помимо этого, человек может страдать от изжоги, отрыжки икоты. Такие симптомы возникают, когда под давлением опухоли желудочный сок проникает в пищевод.
«Также может появиться ощущение быстрого насыщения».
С развитием онкологического заболевания может возникнуть анемия – результат того, что желудок перестал должным образом обрабатывать железо, и его нормальное усвоение нарушилось. Также человек начинает все больше уставать, теряет вес, вдобавок у него появляются красные, зудящие пятна.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким бывает рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий