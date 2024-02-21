Онколог Черемушкин: рак желудка может проявляться необычными ощущениями во время еды

«При раке желудка могут проявляться необычные ощущения во время еды».

«Также может появиться ощущение быстрого насыщения».

Онколог Черемушкин отметил в комментарии для NEWS.ru В частности, сказал врач, рак желудка может проявляться болью в груди, а также ощущением непрохождения пищи.Помимо этого, человек может страдать от изжоги, отрыжки икоты. Такие симптомы возникают, когда под давлением опухоли желудочный сок проникает в пищевод.С развитием онкологического заболевания может возникнуть анемия – результат того, что желудок перестал должным образом обрабатывать железо, и его нормальное усвоение нарушилось. Также человек начинает все больше уставать, теряет вес, вдобавок у него появляются красные, зудящие пятна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким бывает рак кожи

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