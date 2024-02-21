Онколог Черемушкин: рак желудка может проявляться необычными ощущениями во время еды

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еда

Врач-онколог Евгений Черемушкин: одним из возможных признаков рака является необычно быстро возникающее насыщение.

Онколог Черемушкин отметил в комментарии для NEWS.ru:

«При раке желудка могут проявляться необычные ощущения во время еды».

В частности, сказал врач, рак желудка может проявляться болью в груди, а также ощущением непрохождения пищи.

Помимо этого, человек может страдать от изжоги, отрыжки икоты. Такие симптомы возникают, когда под давлением опухоли желудочный сок проникает в пищевод.

«Также может появиться ощущение быстрого насыщения».

С развитием онкологического заболевания может возникнуть анемия – результат того, что желудок перестал должным образом обрабатывать железо, и его нормальное усвоение нарушилось. Также человек начинает все больше уставать, теряет вес, вдобавок у него появляются красные, зудящие пятна.

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Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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Теги : рак желудка, признаки рака, Евгений Черемушкин
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Онколог Черемушкин: рак желудка может проявляться необычными ощущениями во время еды