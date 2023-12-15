Врач Черемушкин: симптомы аллергии при ее отсутствии у человека могут указывать на рак

«Внезапное появление аллергии у человека, который ранее не страдал от этого заболевания, может указывать на развитие онкологического заболевания».

«Если жизнерадостный оптимист стал чувствовать постоянную усталость и раздражение, это может указывать на серьезные сбои в работе организма», - предостерег эксперт.

Врач Черемушкин напомнил, что часто злокачественные заболевания ведут к появлению неспецифичных симптомов. Такие симптомы не вызывают ассоциаций со злокачественными опухолями, они могу казаться признаками других недомоганий (как правило гораздо менее серьезных) и потому не вызывают у людей настороженности.Одним из таких симптомов, маскирующихся под другие нарушения, является аллергия – об этом онколог Черемушкин сообщил в разговоре с News.ru . В первую очередь, обращать на себя внимание должны аллергические проявления у людей, не являющихся аллергиками. Врач предупредил, что симптомы аллергии при ее отсутствии у человека могут указывать на рак.Черемушкин посоветовал обязательно обследоваться, если возникающие у человека признаки аллергии являются для него неожиданными, необъяснимыми или длятся очень долгое время. Также обратиться к врачу следует при постоянно нездоровом цвете кожи или в тех случаях, когда возникают отеки у человека, который не был склонен к ним.Неожиданно возникающие поведенческие проблемы тоже могут оказаться признаком злокачественных опухолей, добавил онколог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что три вида рака проявляются схожим симптомом , напоминающим сбой в пищеварении.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.