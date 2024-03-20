Терапевт Жито: некоторые виды рака возникают у мужчин чаще по сравнению с женщинами

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/senior-medic-and-sick-patient-attending-health-checkup-visit-in-cabinet-receiving-prescription-paper-to-buy-treatment-and-medication-after-appointment-disease-report-at-consultation_29337049.htm#fromView=search&page=2&position=22&uuid=69a09d81-2ddc-497d-9468-45459d1a3c97
мужчина у врача

По словам терапевта Алексея Жито, мужчины по сравнению с женщинами чаще заболевают раком легкого.

В своем комментарии для NEWS.ru терапевт Жито отметил, что некоторые виды рака возникают у мужчин чаще чем у женщин.

«У мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», - поделился он.

В то же время Жито обратил внимание на то, что в большинстве случаев только «женским» бывает рак груди (рак молочной железы). Мужчины становятся жертвами этого заболевания значительно реже в силу гормонального фактора.

До этого онколог Евгений Черемушкин заявил, что к стандартным признакам развития рака относятся резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость, возникающая даже после незначительной физической активности.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за повышенной усталостью, ощущаемой весной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Жито
Алексей Жито
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Жито назвал анализы для выявления рака на ранней стадии
Онколог Черемушкин назвал быструю утомляемость среди стандартных признаков рака
Названы самые распространенные виды рака у россиян
Теги : рак, мужчины и женщины, Алексей Жито
Слишком частая зевота может возникать из-за инсульта или опухоли мозга
Терапевт Жито: некоторые виды рака возникают у мужчин чаще по сравнению с женщинами
Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки