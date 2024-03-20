Терапевт Жито: некоторые виды рака возникают у мужчин чаще по сравнению с женщинами
По словам терапевта Алексея Жито, мужчины по сравнению с женщинами чаще заболевают раком легкого.
В своем комментарии для NEWS.ru терапевт Жито отметил, что некоторые виды рака возникают у мужчин чаще чем у женщин.
«У мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», - поделился он.
В то же время Жито обратил внимание на то, что в большинстве случаев только «женским» бывает рак груди (рак молочной железы). Мужчины становятся жертвами этого заболевания значительно реже в силу гормонального фактора.
До этого онколог Евгений Черемушкин заявил, что к стандартным признакам развития рака относятся резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость, возникающая даже после незначительной физической активности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за повышенной усталостью, ощущаемой весной.
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Алексей Жито
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врач-терапевт
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