Терапевт Жито: некоторые виды рака возникают у мужчин чаще по сравнению с женщинами

«У мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», - поделился он.

В своем комментарии для NEWS.ru терапевт Жито отметил, что некоторые виды рака возникают у мужчин чаще чем у женщин.В то же время Жито обратил внимание на то, что в большинстве случаев только «женским» бывает рак груди (рак молочной железы). Мужчины становятся жертвами этого заболевания значительно реже в силу гормонального фактора.До этого онколог Евгений Черемушкин заявил , что к стандартным признакам развития рака относятся резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость, возникающая даже после незначительной физической активности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за повышенной усталостью, ощущаемой весной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.