Врач Малышева: показатели 130 на 80 говорят о повышенном давлении, кардиолог Варфоломеев рассказал как держать гипертонию под контролем

«Когда кровяное давление превышает показатель и достигает параметра 130 на 80, говорят уже про повышенное давление, но еще пока мы не ставим диагноз болезни. Как только цифры оказываются выше этого показателя, уже говорят о гипертонии 1-й степени», — отметил Гандельман.

«Чем заканчивается эта драма в мозге человека? Первое — сосуд может разорваться, и произойдет кровоизлияние в мозг — геморрагический инсульт. Если на сосуд давит кровь с параметром 140 на 90, сосуд рвется. Драматичнейшая ситуация», — пояснила врач.

"Действительно, повышение давление до 130-140 - это тревожный звоночек, который говорит о начальной стадии гипертонии. На этой стадии важно взять гипертонию под контроль - изменить образ жизни, обратиться к врачу и начать принимать препараты".

Держать гипертонию под контролем включает в себя ряд мероприятий, направленных на поддержание нормального уровня артериального давления и предотвращение осложнений.

Варфоломеев назвал несколько ключевых способов:

Следите за питанием

Питайтесь здоровой и сбалансированной диетой, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными молочными продуктами, рыбой, орехами и семенами. Ограничьте потребление соли, жиров, сахара и обработанных продуктов.

Поддерживайте здоровый вес

Соблюдайте здоровый уровень веса в соответствии с вашим ростом и возрастом.

"Умеренное физическое упражнение поможет снизить вес и поддерживать его на оптимальном уровне".

Ограничьте потребление алкоголя

Умеренное или отказ от употребления алкоголя может помочь снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Будьте активны

Включите регулярные физические упражнения в вашу повседневную жизнь, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или занятия фитнесом. Это поможет снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и общее состояние здоровья.

Постоянно контролируйте артериальное давление

Проводите регулярные измерения артериального давления и обсуждайте результаты с вашим врачом. При необходимости принимайте рекомендованные лекарства для контроля гипертонии.



"Соблюдение этих мер поможет вам успешно контролировать гипертонию и уменьшить риск возникновения серьезных осложнений. Важно также следовать рекомендациям вашего врача и регулярно проходить медицинские осмотры".

По словам специалиста, сегодня полностью изменились представления об артериальном давлении. Прописаны новые цифры: теперь нормальным считается только один вид давления — от 120 на 80 мм ртутного столба и ниже.Уточняется, что контролировать показатели АД надо обязательно. Ведь его основным осложнением становится инсульт — острое нарушениеТо есть, согласно законам физики, если на стенку сосуда давит волна с большей силой, чем норма, стенка сосуда рано или поздно порвется.как держать гипертонию под контролем.Ранее МедикФорум писал об овоще, который полезен для гипертоников.

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