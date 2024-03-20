Эндокринолог Яцишина: недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса

«Недостаточное употребление чистой воды в течение дня может стать преградой на пути к стройности, замедляя обмен веществ и процесс сжигания жира. Поддержание адекватного водного баланса в организме, наоборот, играет важную роль в снижении веса», - поделилась Яцишина с « Лентой.ру ».

Эндокринолог Яцишина заявила, что одним из простых, но действенных способов профилактики ожирения является гидратация, то есть достаточное увлажнение организма. В свою очередь, недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса, так как в его случае замедляется обмен веществ, подчеркнула эксперт.Врач добавила, что если организм не получает нужного объема воды, в нем снижается функция контроля пищевого поведения, из-за чего человек съедает больше обычного.Также медик обратила внимание на то, что при увеличенной массе тела потребность в чистой жидкости возрастает, что объясняется рядом физиологических аспектов. При условии недостаточного питья воды организм может включать сигналы о ее нехватке – при этом, например, может возникать обострение аппетита, ухудшение настроения, плохая концентрация и способность соображать, усталость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, картофель следует включать в рацион питания людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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