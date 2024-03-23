Диетолог Соломатина рассказала о чудодейственных свойствах чая каркаде, врач Котельницкий назвал напитки с похожими свойствами

Польза чая каркаде

"Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень — она начинает продуцировать нормальный холестерин", — отметила Соломатина.

"Каркаде - это напиток, который делается из сушеных цветков гибискуса (Hibiscus sabdariffa). Он имеет ярко-красный цвет и освежающий кисло-сладкий вкус с легкой кислинкой. Его свойства и вкус делают его популярным как горячий или холодный напиток, особенно в странах с теплым климатом. Каркаде может снижать артериальное давление, поэтому людям с низким давлением следует употреблять его с осторожностью или даже избегать".

Чай из шиповника (Rosehip tea) : этот чай делается из плодов шиповника и обладает ярким красным цветом и легким кисло-сладким вкусом. Он также богат витамином C и имеет множество полезных свойств для здоровья.

: этот чай делается из плодов шиповника и обладает ярким красным цветом и легким кисло-сладким вкусом. Он также богат витамином C и имеет множество полезных свойств для здоровья. Чай с бергамотом (Earl Grey tea) : этот чай ароматизирован маслом бергамота и имеет слегка цитрусовый вкус с легкой горчинкой. Хотя он отличается от каркаде по вкусу, его аромат и цвет могут напоминать об этом напитке.

: этот чай ароматизирован маслом бергамота и имеет слегка цитрусовый вкус с легкой горчинкой. Хотя он отличается от каркаде по вкусу, его аромат и цвет могут напоминать об этом напитке. Чай из лепестков розы (Rose tea) : этот чай делается из сушеных лепестков розы и имеет сладкий, нежный вкус с легкой цветочной ноткой. Он может быть похож на каркаде по своей нежной природе и аромату.

: этот чай делается из сушеных лепестков розы и имеет сладкий, нежный вкус с легкой цветочной ноткой. Он может быть похож на каркаде по своей нежной природе и аромату. Черничный чай (Blueberry tea) : этот чай ароматизирован черникой и обладает ярким вкусом и ароматом ягод. Он может быть похож на каркаде по своему яркому цвету и приятному вкусу.

: этот чай ароматизирован черникой и обладает ярким вкусом и ароматом ягод. Он может быть похож на каркаде по своему яркому цвету и приятному вкусу. Чай из ягод шиповника (Hibiscus tea): хотя это не совсем похожий напиток, чай из ягод шиповника также имеет красный цвет и легкую кислинку. Он может быть альтернативой для тех, кто любит кислый вкус каркаде.

По ее словам, чай каркаде, или суданская роза, пришел к нам из Египта, где был популярен еще во времена фараонов. Этот напиток прежде всего богат витамином С, который защищает от разрушения флавоноиды и антоцианы. Также в нем содержится большое количество антиоксидантов, как в чернике и голубике, которые благоприятно воздействуют на сосуды.Врач-нутрициолог Котельницкий Никита рассказал специально для МедикФорум кому нельзя пить каркаде, а также о напитках, с похожими свойствами.Эти напитки предлагают разнообразные альтернативы каркаде и могут быть приятным выбором для тех, кто ищет что-то подобное по вкусу и свойствам.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые восполняется дефицит витаминов.

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