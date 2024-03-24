Проктолог Плетнер предупредил о схожести симптомов геморроя и рака

«У горожан к нему ведет в основном малоподвижный образ жизни, а у жителей деревень, напротив, тяжелые физические нагрузки с раннего возраста. Его риск также повышают беременность, роды, занятия спортом, злоупотребление слабительными средствами, болезни печени», - поделился врач.

«Любые жалобы, которые выбиваются из понятия «хорошее самочувствие», – боль, дискомфорт, рези, зуд, появление шишек, нарушение кожного покрова в области ануса – это «красные флажки», - заявил эксперт.

Проктолог Плетнер сообщил в комментарии aif.ru , что геморрой является наиболее распространенной проблемой со здоровьем прямой кишки.Плетнер предупредил о схожести симптомов геморроя и рака. Он обратил внимание на то, что во многих случаях люди, испытывающие определенные изменения в кишечнике, интерпретируют их как геморрой и начинают заниматься самолечением. При этом оттягивается момент правильной постановки диагноза и начала необходимой терапии. Павел Плетнер подчеркнул, что при появлении в ректальной области дискомфорта и необычных или новых, неблагополучных признаков необходимо обращаться к врачу, проходить обследование.Проктолог добавил, что также нельзя игнорировать изменения, происходящие со стулом. Одним из самых тревожных признаков, говорящих о возможном колоректальном раке, он назвал выделения из прямой кишки, такие как кровь, слизь или гной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной появления геморроя может оказаться пристрастие человека к посещению бани, сауны

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