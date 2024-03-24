Проктолог Плетнер предупредил о схожести симптомов геморроя и рака
Врач-проктолог Павел Плетнер: люди могут счесть геморроем симптомы, возникающие из-за рака – различить эти заболевания может только специалист.
Проктолог Плетнер сообщил в комментарии aif.ru, что геморрой является наиболее распространенной проблемой со здоровьем прямой кишки.
«У горожан к нему ведет в основном малоподвижный образ жизни, а у жителей деревень, напротив, тяжелые физические нагрузки с раннего возраста. Его риск также повышают беременность, роды, занятия спортом, злоупотребление слабительными средствами, болезни печени», - поделился врач.
Плетнер предупредил о схожести симптомов геморроя и рака. Он обратил внимание на то, что во многих случаях люди, испытывающие определенные изменения в кишечнике, интерпретируют их как геморрой и начинают заниматься самолечением. При этом оттягивается момент правильной постановки диагноза и начала необходимой терапии. Павел Плетнер подчеркнул, что при появлении в ректальной области дискомфорта и необычных или новых, неблагополучных признаков необходимо обращаться к врачу, проходить обследование.
«Любые жалобы, которые выбиваются из понятия «хорошее самочувствие», – боль, дискомфорт, рези, зуд, появление шишек, нарушение кожного покрова в области ануса – это «красные флажки», - заявил эксперт.
Проктолог добавил, что также нельзя игнорировать изменения, происходящие со стулом. Одним из самых тревожных признаков, говорящих о возможном колоректальном раке, он назвал выделения из прямой кишки, такие как кровь, слизь или гной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной появления геморроя может оказаться пристрастие человека к посещению бани, сауны.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Павел Плетнер
Здоровье
врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского
Оставить комментарий