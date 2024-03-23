Врач Плетнер назвал симптомы, с которыми надо срочно идти к проктологу, врач Алисова перечислила симптомы рака прямой кишки
Врач-проктолог занимается лечением заболеваний прямой кишки и аноректальной области. Самые частые заболевания в практике проктолога — геморрой, анальные трещины, свищи и полипы.
Эти диагнозы, к сожалению, знакомы очень многим. Но при этом мы остаемся одной из самых «стеснительных» специальностей. «Информационные революции» как будто проходят мимо — кабинет проктолога многие пациенты по-прежнему обходят стороной до последнего, хотя в этом случае ждать, пока «само пройдет» не приходится.
Об этом aif.ru рассказал врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Павел Плетнер.
"Каждый человек немного сам себе диагност и первый этап выявления любого заболевания. Заслуживают внимания любые жалобы, которые выбиваются из понятия «хорошее самочувствие». Боль, дискомфорт, рези, зуд, появление «шишек», нарушение кожного покрова в области ануса. Особенно внимательно нужно относиться к качеству стула, наличию выделений из прямой кишки (крови, слизи, гноя). Это явные «красные флажки»".
Риск самолечения заключается в отдалении сроков своевременной постановки верного диагноза. Очень печально, когда пациент годами лечит мазями и свечками рак, думая, что это геморрой. А было бы достаточно одного посещения для постановки диагноза и назначения дальнейшего хирургического лечения или химиолучевой терапии для спасения жизни, но обращение происходит слишком поздно.
Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала специально для МедикФорум какие есть симптомы рака прямой кишки, которые могут маскироваться под геморрой.
"Рак прямой кишки - это злокачественное опухолевое заболевание, которое может проявляться различными симптомами".
Алисова перечислила некоторые из них:
Кровь в стуле или на бумаге после дефекации
Это один из самых распространенных симптомов рака прямой кишки. Кровь может быть яркой красной или темной, в зависимости от места кровотечения и скорости его проявления.
Изменения в кишечном транзите
Рак прямой кишки может вызывать изменения в регулярности и консистенции стула, такие как диарея, запоры или чередование этих состояний.
Боль и дискомфорт в области прямой кишки
Пациенты могут испытывать боль, дискомфорт или чувство напряжения в области ануса или прямой кишки.
Чувство неопорожненности после акта дефекации
Пациенты могут чувствовать, что кишечное движение не полностью завершено после акта дефекации, даже если они считают, что полностью опорожнили кишечник.
Уменьшение веса без видимых причин
Потеря веса может быть результатом ухудшения аппетита из-за рака прямой кишки или уменьшения поглощения пищи организмом.
Усталость и слабость
Рак прямой кишки может вызывать общие симптомы, такие как усталость, слабость и чувство сниженной энергии.
Чувство давления в области прямой кишки
Пациенты могут испытывать чувство давления или напряжения в области прямой кишки или ануса.
"Важно отметить, что симптомы рака прямой кишки могут различаться в зависимости от стадии заболевания. Некоторые пациенты могут не испытывать симптомов на ранних стадиях рака, поэтому регулярное обследование и скрининг являются важными для диагностики и лечения заболевания", - говорит Алисова.
Если у вас возникают любые из вышеперечисленных симптомов, особенно если они продолжаются или усиливаются, важно обратиться к врачу для проведения дальнейших обследований и диагностики.
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