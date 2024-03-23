Врач Плетнер назвал симптомы, с которыми надо срочно идти к проктологу, врач Алисова перечислила симптомы рака прямой кишки

"Каждый человек немного сам себе диагност и первый этап выявления любого заболевания. Заслуживают внимания любые жалобы, которые выбиваются из понятия «хорошее самочувствие». Боль, дискомфорт, рези, зуд, появление «шишек», нарушение кожного покрова в области ануса. Особенно внимательно нужно относиться к качеству стула, наличию выделений из прямой кишки (крови, слизи, гноя). Это явные «красные флажки»".

"Рак прямой кишки - это злокачественное опухолевое заболевание, которое может проявляться различными симптомами".

Кровь в стуле или на бумаге после дефекации

Изменения в кишечном транзите

Боль и дискомфорт в области прямой кишки

Чувство неопорожненности после акта дефекации

Уменьшение веса без видимых причин

Усталость и слабость

Чувство давления в области прямой кишки

"Важно отметить, что симптомы рака прямой кишки могут различаться в зависимости от стадии заболевания. Некоторые пациенты могут не испытывать симптомов на ранних стадиях рака, поэтому регулярное обследование и скрининг являются важными для диагностики и лечения заболевания", - говорит Алисова.

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