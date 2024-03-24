Невролог Евсеева: дрожь в покое может указывать на болезнь Паркинсона, врач Алехина советует обратить внимание на изменения вкуса

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Невролог Евсеева: дрожь в покое может указывать на болезнь Паркинсона, врач Алехина советует обратить внимание на изменения вкуса


Болезнь Паркинсона проявляется дрожью в теле в покое, замедленными движениями и жесткостью мышц. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева в группе Зарайской больницы во «ВКонтакте».


Болезнь Паркинсона представляет собой хроническое заболевание, при котором становятся невозможными нормальные движения из-за дегенерации нейронов.

При этом развиваются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия. Также возможны изменения в походке и речи.

Если появились такие симптомы, нужно обратиться к терапевту, который затем направит к неврологу.

До этого ученые сравнили снимки мозга и симптомы болезни Паркинсона у людей разного пола. Они выяснили, что мозг мужчин при болезни Паркинсона стареет быстрее, чем у женщин. Также у них чаще наблюдалась более выраженная скованность движений.

Однако эмоциональные расстройства встречались с одинаковой частотой. Другие исследования показывают, что у мужчин чаще встречаются когнитивные (умственные) нарушения при болезни Паркинсона.

"Болезнь Паркинсона - это хроническое нейродегенеративное заболевание, которое обычно проявляется классическими симптомами, такими как дрожь, замедление движений, жесткость мышц и нарушения равновесия. Однако у некоторых пациентов могут также наблюдаться необычные симптомы, которые могут быть менее распознаваемы или неочевидны с первого взгляда", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Алехина перечислила некоторые из них:
  • Обоняние и вкусовые изменения: у некоторых людей с болезнью Паркинсона могут возникнуть изменения в обонянии или восприятии вкуса. Это может выражаться в потере способности распознавать запахи или в изменениях восприятия вкуса, таких как ощущение металлического вкуса или изменение восприятия пищи.
  • Проблемы с голосом и речью: у части пациентов с болезнью Паркинсона могут возникнуть проблемы с голосом и речью, такие как монотонность речи, дисфония (нарушение звучания голоса) или тихий голос. Это может быть связано с нарушениями движений мышц гортани и голосовых связок.
  • Проблемы со сном: болезнь Паркинсона может сопровождаться различными нарушениями сна, такими как беспокойные ноги, сомнолентность в течение дня, нарушения сна, а также паралич во сне, известный как паралич сна.
  • Проблемы с мочеиспусканием и дефекацией: болезнь Паркинсона может вызывать проблемы с управлением мочеиспусканием и дефекацией, такие как частое мочеиспускание, неспособность полностью опорожнить мочевой пузырь или запоры.
  • Сексуальные дисфункции: У людей с болезнью Паркинсона могут возникнуть проблемы с сексуальной функцией, такие как снижение либидо, эректильная дисфункция или проблемы с оргазмом.
"Эти необычные симптомы болезни Паркинсона могут быть менее заметны или понятны как для пациентов, так и для их окружающих, поэтому важно обращать внимание на широкий спектр симптомов и своевременно консультироваться с врачом для правильной диагностики и лечения", - подчеркивает Алехина.



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