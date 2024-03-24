Врач Мясников: парацетамол убивает печень, гепатолог Южнова назвала способы восстановления органа после длительного приема

"Продолжительное употребление обезболивающих препаратов, особенно тех, которые содержат парацетамол или ибупрофен, может оказать негативное воздействие на печень".

"Это даст печени возможность начать естественный процесс регенерации и восстановления", - говорит Южнова.

"Если вы испытываете серьезные симптомы или опасаетесь осложнений из-за употребления обезболивающих препаратов, важно обратиться к врачу для оценки состояния печени и получения рекомендаций по лечению и восстановлению. Врач может также назначить дополнительные методы лечения, если это необходимо".

По его мнению, основной причиной поражения печени парацетамолом является превышение ежедневной максимально допустимой дозы. Для взрослых она составляет 4 грамма. Она снижается на четверть при употреблении алкоголя, сочетании с приемом иных гепатотоксичных лекарств и других заболеваниях печени. По весу рассчитывается максимально допустимая доза у детей.Теледоктор напомнил недавний случай. В Башкирии 2-летний малыш попал в больницу. Из-за острого токсического поражения печени его ждет пересадка органа. Причиной этого стал бесконтрольный прием парацетамола. Лекарство малышу давала мама.Опасность Александр Мясников видит в том, что как основное действующее вещество парацетамол входит в сотни препаратов: от терафлю до цитрамона. Поэтому легко превысить максимально допустимую дозу.как восстановить печень после приема обезболивающих.Вот некоторые способы, которые могут помочь восстановить печень после долгого приема обезболивающих:Первым и наиболее важным шагом к восстановлению печени является прекращение употребления обезболивающих препаратов.Сбалансированное и здоровое питание имеет ключевое значение для восстановления печени. Включайте в свой рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, белков и здоровых жиров. Ограничьте потребление жирных и жареных продуктов, сахара, соли и обработанных продуктов.Употребление достаточного количества воды помогает вымывать токсины и шлаки из организма, в том числе и из печени. Рекомендуемое количество воды для большинства людей составляет около 8 стаканов в день.Регулярная физическая активность способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, что помогает восстановлению печени. Занятия аэробикой, плаванием, ходьбой или йогой могут быть полезны.Алкоголь и другие токсические вещества могут негативно влиять на печень и замедлять ее восстановление. Поэтому рекомендуется избегать их употребления во время восстановительного периода.Некоторые пищевые добавки, такие как витамины С и Е, селен, молочный чертополох и N-acetylcysteine, могут помочь восстановлению печени и защите ее клеток.Ранее МедикФорум писал о вреде избыточного употребления воды.

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