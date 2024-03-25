Терапевт Лапа: отказ от шапки весной грозит гайморитом и менингитом, врач Захарова объяснила, почему шапку стоит снимать как можно позже
Несоблюдение мер предосторожности в прохладную погоду, включая пренебрежение ношением головного убора, может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупреждает Людмила Лапа, врач-терапевт. В разговоре с радио «Спутник», специалист особо подчеркнула риски, связанные с выходом на улицу без шапки в весенний период, особенно с мокрыми волосами.
Отсутствие головного убора усугубляется отсутствием защитного слоя на голове, что делает человека более уязвимым к перепадам температур. Волосы, находящиеся во влажном состоянии, способствуют еще большему понижению температуры кожи, увеличивая риск переохлаждения.
Пренебрежение ношением шапки может привести к развитию ряда заболеваний, включая простуды, ОРВИ, ОРЗ и даже гайморит. По словам Лапы, в таких условиях усиливается риск обострения хронических инфекций и активизации патогенов, постоянно присутствующих в организме человека. Врач также отмечает повышенную уязвимость к менингиту в случае отказа от головного убора в холодную погоду.
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум почему весной желательно носить шапку.
"Весной воздух обычно все еще прохладный, особенно на ранних утрах или вечером. Шапка помогает сохранять тепло в области головы, где теряется большая часть тепла тела. В то же время, после зимы кожа головы может быть несколько чувствительной к изменениям температуры, и шапка также может предотвратить переохлаждение и защитить кожу от ветра и холодного воздуха. Это особенно важно для людей, склонных к простудам или другим проблемам с здоровьем, а также для маленьких детей, у которых теплорегуляция может быть менее эффективной. Мой совет - снимайте шапку как можно позже", - говорит Захарова.
Если человек ходит без шапки в прохладную погоду весной, это может увеличить риск развития различных заболеваний, особенно связанных с охлаждением организма и ослаблением иммунной системы.
Захарова перечислила некоторые из возможных заболеваний:
- Простуда: охлаждение организма может ослабить иммунную систему и сделать человека более уязвимым к вирусам простуды, таким как риновирусы и аденовирусы.
- Грипп: шапка в прохладную погоду может помочь предотвратить охлаждение и уменьшить риск заражения гриппом, который также распространяется во время весенних месяцев.
- Бронхит: холодный воздух может раздражать слизистую оболочку дыхательных путей и способствовать развитию бронхита, особенно у людей с предрасположенностью к этому заболеванию.
- Острые респираторные вирусные инфекции: это может включать в себя различные респираторные инфекции, такие как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) у детей или другие вирусы, вызывающие респираторные симптомы.
- Острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей: это может включать в себя ринофарингит, ларингит, трахеит и другие заболевания, которые могут вызвать заложенность носа, кашель, боль в горле и другие симптомы.
- Острые респираторные заболевания нижних дыхательных путей: например, пневмонию, бронхиолит и другие заболевания, которые могут вызвать кашель, затруднение дыхания и другие серьезные симптомы.
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