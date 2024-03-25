Терапевт Лапа: отказ от шапки весной грозит гайморитом и менингитом, врач Захарова объяснила, почему шапку стоит снимать как можно позже

"Весной воздух обычно все еще прохладный, особенно на ранних утрах или вечером. Шапка помогает сохранять тепло в области головы, где теряется большая часть тепла тела. В то же время, после зимы кожа головы может быть несколько чувствительной к изменениям температуры, и шапка также может предотвратить переохлаждение и защитить кожу от ветра и холодного воздуха. Это особенно важно для людей, склонных к простудам или другим проблемам с здоровьем, а также для маленьких детей, у которых теплорегуляция может быть менее эффективной. Мой совет - снимайте шапку как можно позже", - говорит Захарова.

Простуда: охлаждение организма может ослабить иммунную систему и сделать человека более уязвимым к вирусам простуды, таким как риновирусы и аденовирусы.

охлаждение организма может ослабить иммунную систему и сделать человека более уязвимым к вирусам простуды, таким как риновирусы и аденовирусы. Грипп: шапка в прохладную погоду может помочь предотвратить охлаждение и уменьшить риск заражения гриппом, который также распространяется во время весенних месяцев.

шапка в прохладную погоду может помочь предотвратить охлаждение и уменьшить риск заражения гриппом, который также распространяется во время весенних месяцев. Бронхит: холодный воздух может раздражать слизистую оболочку дыхательных путей и способствовать развитию бронхита, особенно у людей с предрасположенностью к этому заболеванию.

холодный воздух может раздражать слизистую оболочку дыхательных путей и способствовать развитию бронхита, особенно у людей с предрасположенностью к этому заболеванию. Острые респираторные вирусные инфекции: это может включать в себя различные респираторные инфекции, такие как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) у детей или другие вирусы, вызывающие респираторные симптомы.

это может включать в себя различные респираторные инфекции, такие как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) у детей или другие вирусы, вызывающие респираторные симптомы. Острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей: это может включать в себя ринофарингит, ларингит, трахеит и другие заболевания, которые могут вызвать заложенность носа, кашель, боль в горле и другие симптомы.

это может включать в себя ринофарингит, ларингит, трахеит и другие заболевания, которые могут вызвать заложенность носа, кашель, боль в горле и другие симптомы. Острые респираторные заболевания нижних дыхательных путей: например, пневмонию, бронхиолит и другие заболевания, которые могут вызвать кашель, затруднение дыхания и другие серьезные симптомы.

Отсутствие головного убора усугубляется отсутствием защитного слоя на голове, что делает человека более уязвимым к перепадам температур. Волосы, находящиеся во влажном состоянии, способствуют еще большему понижению температуры кожи, увеличивая риск переохлаждения.Пренебрежение ношением шапки может привести к развитию ряда заболеваний, включая простуды, ОРВИ, ОРЗ и даже гайморит. По словам Лапы, в таких условиях усиливается риск обострения хронических инфекций и активизации патогенов, постоянно присутствующих в организме человека. Врач также отмечает повышенную уязвимость к менингиту в случае отказа от головного убора в холодную погоду.почему весной желательно носить шапку.Если человек ходит без шапки в прохладную погоду весной, это может увеличить риск развития различных заболеваний, особенно связанных с охлаждением организма и ослаблением иммунной системы.Хотя носить шапку не является гарантией предотвращения этих заболеваний, это может помочь снизить риск и защитить голову и организм от переохлаждения.Ранее МедикФорум писал о вреде воды с лимоном и медом.

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