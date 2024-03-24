Гастроэнтеролог Троцюк: вода с мёдом и лимоном повышает кислотность, а не выводит токсины
По словам гастроэнтеролога Сергея Троцюка, польза воды с медом и лимоном преувеличена. Это популярный напиток не выводит токсины, как считают многие, а повышает кислотность, что может привести к серьезным проблемам с ЖКТ.
— Лимон повышать кислотность, так же, как и мед, и если есть какие-то минимальные проблемы с ЖКТ, это может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, — отметил врач.
Он также развеял еще несколько подобных мифов.
Вода с оливковым маслом, по мнению Троцюка, не может быть полезна в качестве первого приема пищи. Организм нуждается в плотном и сбалансированном завтраке. Масло же с водой способно затормозить процесс всасывания микроэлементов и витаминов.
Кроме того, врач не согласен, что вода, которую вскипятили несколько раз, пагубно влияет на организм. В ней просто становится меньше микроэлементов, а вреда нет.
Что касается утверждения, что в день нужно выпивать несколько литров воды, то оно в корне неверное, считает специалист.
— Вам ни один кардиолог, ни один нефролог не скажет, что это хорошо. С каждым литром воды вы нагружаете сердечно-сосудистую систему, в частности — сердце, — предупредил врач.
Что по поводу воды с медом и лимоном пишут в открытых источниках?
Польза:
Лимон содержит витамин С, который помогает поддерживать здоровье иммунной системы, а мед имеет противовоспалительные свойства.
Комбинация меда и лимона помогает стимулировать пищеварение и улучшает общую работу желудочно-кишечного тракта.
Лимон содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от повреждений свободными радикалами.
Вред:
Частое употребление воды с лимоном может привести к повреждению эмали зубов из-за высокого содержания кислоты в лимоне.
Аллергические реакции. И лимон, и мед имеют высокую степень аллергенности.
Людям с проблемами желудка, такими как язва или рефлюкс кислоты, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением такого напитка.
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