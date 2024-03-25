Врач Исакова: боли в суставах и стоматит могут быть признаком проблем с кишечником, врач Алисова рассказала как определить болезнь





«Точная причина появления афтозного стоматита на фоне заболеваний кишечника до сих пор неизвестна, но, предположительно, связана с поражением схожих по структуре тканей организма — слизистой полости рта и желудочно-кишечного тракта. В редких случаях нетипичными проявлениями язвенного колита и болезни Крона могут быть покраснения глаз, снижение зрения, боли в суставах — причины появления этих симптомов неизвестны», – объяснила Исакова.

"Болезнь Крона и язвенный колит - это два различных хронических воспалительных заболевания кишечника, которые могут существенно нарушить качество жизни и здоровье пациентов", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Боли в животе: обычно возникают в правом нижнем квадранте живота, но могут быть локализованы в любой области живота.

обычно возникают в правом нижнем квадранте живота, но могут быть локализованы в любой области живота. Понос: часто с кровью или слизью. Может быть непредсказуемым и не обязательно связан с приемом пищи.

часто с кровью или слизью. Может быть непредсказуемым и не обязательно связан с приемом пищи. Утомляемость: часто сопровождается общим слабостью, усталостью и потерей энергии.

часто сопровождается общим слабостью, усталостью и потерей энергии. Потеря аппетита и веса: пациенты могут испытывать потерю аппетита и снижение массы тела из-за болей в животе, поноса и общего недомогания.

пациенты могут испытывать потерю аппетита и снижение массы тела из-за болей в животе, поноса и общего недомогания. Лихорадка: может возникать во время обострения заболевания.

может возникать во время обострения заболевания. Перианальные симптомы: включают в себя боль, зуд, свищи, абсцессы и выделение слизи из прямой кишки.

включают в себя боль, зуд, свищи, абсцессы и выделение слизи из прямой кишки. Поражение внекишечных органов: могут включать воспаление суставов (артрит), кожи (эритема) и глаз (эписклерит).

Кровянистый понос: один из самых характерных симптомов язвенного колита. Пациенты могут испытывать частые позывы к дефекации.

один из самых характерных симптомов язвенного колита. Пациенты могут испытывать частые позывы к дефекации. Боли в животе: обычно возникают в нижней части живота, но могут быть локализованы в различных областях.

обычно возникают в нижней части живота, но могут быть локализованы в различных областях. Чувство неудовлетворенности после опорожнения кишечника: пациенты могут чувствовать, что не могут полностью освободиться после посещения туалета.

пациенты могут чувствовать, что не могут полностью освободиться после посещения туалета. Утомляемость: сопровождается общим слабостью и усталостью.

сопровождается общим слабостью и усталостью. Потеря аппетита и веса: возможны из-за снижения аппетита и частых поносов.

возможны из-за снижения аппетита и частых поносов. Лихорадка: может возникать во время обострения заболевания.

"Эти симптомы могут проявляться в разной степени тяжести у различных пациентов и могут изменяться со временем, в зависимости от активности заболевания. Важно обратиться к врачу для точного диагноза и назначения соответствующего лечения".

Так, например, одним из симптомов может быть афтозный стоматит, когда на слизистой полости рта появляются болезненные язвы.Диагностировать кишечную патологию на фоне нетипичных симптомов врачу помогает тщательный опрос и осмотр пациента. В случае, если воспалительные заболевания кишечника не выявлены, они могут приводить к развитию инфекционной патологии — абсцессу кишечника, его перфорации, и, как следствие, перитониту.Ранее МедикФорум писал о вреде поды с лимоном и медом.

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