Врач Исакова: боли в суставах и стоматит могут быть признаком проблем с кишечником, врач Алисова рассказала как определить болезнь
Язвенный колит и болезнь Крона — заболевания кишечника, которые относятся к группе воспалительных. Их основные симптомы — боль в животе и диарея, но иногда заболевания могут протекать нетипично, об этом «Газете.Ru» рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.
Так, например, одним из симптомов может быть афтозный стоматит, когда на слизистой полости рта появляются болезненные язвы.
«Точная причина появления афтозного стоматита на фоне заболеваний кишечника до сих пор неизвестна, но, предположительно, связана с поражением схожих по структуре тканей организма — слизистой полости рта и желудочно-кишечного тракта. В редких случаях нетипичными проявлениями язвенного колита и болезни Крона могут быть покраснения глаз, снижение зрения, боли в суставах — причины появления этих симптомов неизвестны», – объяснила Исакова.
Диагностировать кишечную патологию на фоне нетипичных симптомов врачу помогает тщательный опрос и осмотр пациента. В случае, если воспалительные заболевания кишечника не выявлены, они могут приводить к развитию инфекционной патологии — абсцессу кишечника, его перфорации, и, как следствие, перитониту.
"Болезнь Крона и язвенный колит - это два различных хронических воспалительных заболевания кишечника, которые могут существенно нарушить качество жизни и здоровье пациентов", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Алисова рассказала о симптомах болезни Крона и язвенного колита:
Симптомы болезни Крона:
- Боли в животе: обычно возникают в правом нижнем квадранте живота, но могут быть локализованы в любой области живота.
- Понос: часто с кровью или слизью. Может быть непредсказуемым и не обязательно связан с приемом пищи.
- Утомляемость: часто сопровождается общим слабостью, усталостью и потерей энергии.
- Потеря аппетита и веса: пациенты могут испытывать потерю аппетита и снижение массы тела из-за болей в животе, поноса и общего недомогания.
- Лихорадка: может возникать во время обострения заболевания.
- Перианальные симптомы: включают в себя боль, зуд, свищи, абсцессы и выделение слизи из прямой кишки.
- Поражение внекишечных органов: могут включать воспаление суставов (артрит), кожи (эритема) и глаз (эписклерит).
- Кровянистый понос: один из самых характерных симптомов язвенного колита. Пациенты могут испытывать частые позывы к дефекации.
- Боли в животе: обычно возникают в нижней части живота, но могут быть локализованы в различных областях.
- Чувство неудовлетворенности после опорожнения кишечника: пациенты могут чувствовать, что не могут полностью освободиться после посещения туалета.
- Утомляемость: сопровождается общим слабостью и усталостью.
- Потеря аппетита и веса: возможны из-за снижения аппетита и частых поносов.
- Лихорадка: может возникать во время обострения заболевания.
"Эти симптомы могут проявляться в разной степени тяжести у различных пациентов и могут изменяться со временем, в зависимости от активности заболевания. Важно обратиться к врачу для точного диагноза и назначения соответствующего лечения".
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