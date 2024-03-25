Онколог Иванов заявил, что нервных людей ошибочно считают подверженными раку

174 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/patient-consulting-a-doctor_1008338.htm#page=2&query=chest%20pain&position=26&from_view=search&track=ais&uuid=42f4c8b7-a632-4ad1-b09c-ecb7b8e3b57e
пациент на приеме у врача

Врач-онколог Антон Иванов: заболевают ли нервные люди раком чаще других? Нет, это не так.

Нервных людей ошибочно считают подверженными раку, – констатировал онколог Иванов в разговоре с «Лентой.ру».

«Утверждение, что нервные и психически неустойчивые люди чаще болеют раком, несостоятельно и не подтверждается практикой», - заявил он.

Онколог отметил, что излишняя тревожность, мнительность или ипохондрия, присущая данному типу людей, может побуждать их чаще проверяться или подозревать у себя рак. Впрочем, немало и таких случаев, когда психическая неустойчивость становится причиной того, что люди тянут с посещением врача или избегают получения лечения.

Также Антон Иванов обратил внимание на то, что при заболевании некоторыми видами рака могут возникать проблемы с психикой, и к ним в первую очередь бывают склонны личности, изначально подверженные нервным расстройствам. У таких пациентов может развиваться депрессия из-за стресса, вызываемого переживаниями по поводу серьезного диагноза. Кроме того, депрессия и психозы у раковых больных могут провоцироваться действием лекарств.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения в состоянии ногтей могут указывать на опасные патологии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Антон Иванов
Антон Иванов
Здоровье
врач-онколог, химиотерапевт
Читать MedikForum.ru в
Онколог Иванов назвал гипотонию и повышенную тревожность среди признаков рака мозга
Онколог Иванов назвал бледность одним из признаков рака мочевого пузыря
Онколог Иванов: вздутие живота и его увеличение возможны при таком раке как мезотелиома
Теги : причины рака, психика, Антон Иванов