Онколог Иванов заявил, что нервных людей ошибочно считают подверженными раку

«Утверждение, что нервные и психически неустойчивые люди чаще болеют раком, несостоятельно и не подтверждается практикой», - заявил он.

Нервных людей ошибочно считают подверженными раку, – констатировал онколог Иванов в разговоре с « Лентой.ру ».Онколог отметил, что излишняя тревожность, мнительность или ипохондрия, присущая данному типу людей, может побуждать их чаще проверяться или подозревать у себя рак. Впрочем, немало и таких случаев, когда психическая неустойчивость становится причиной того, что люди тянут с посещением врача или избегают получения лечения.Также Антон Иванов обратил внимание на то, что при заболевании некоторыми видами рака могут возникать проблемы с психикой, и к ним в первую очередь бывают склонны личности, изначально подверженные нервным расстройствам. У таких пациентов может развиваться депрессия из-за стресса, вызываемого переживаниями по поводу серьезного диагноза. Кроме того, депрессия и психозы у раковых больных могут провоцироваться действием лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения в состоянии ногтей могут указывать на опасные патологии.

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