Репродуктолог Потапова перечислила причины ранней менопаузы до 45 лет

«В норме менопауза наступает в возрасте от 46 до 54 лет. Ранней она называется, если возникает до 45 лет».

«Также на наступление ранней менопаузы влияют интоксикации: курение и алкоголь, работа с химическими вредностями, очень частые авиаперелеты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10-15 кг), работа по ночам с нарушением циркадных ритмов», - добавила врач.

Репродуктолог Потапова напомнила в комментарии « Газете.Ru »:При менопаузе женская репродуктивная система прекращает полноценную деятельность: в женском организме перестают производиться яйцеклетки, способные к оплодотворению, а уровень половых гормонов (эстрогенов) существенно снижается. Потапова заявила, что преждевременную менопаузу до 45 лет способны, прежде всего, вызывать заболевания, из-за которых уменьшается объем здоровой ткани яичников и нарушается выработка эстрогенов. В частности, это происходит при острых или хронических болезнях яичников, эндометриозе с кистами, некоторых аутоиммунных заболеваниях, запущенных гинекологических заболеваниях.Отметила Потапова и то, что для профилактики раннего климакса женщинам важно избегать переохлаждения.В целом, констатировала медик, у женщин, живущих в мягком и комфортном климате и качественно питающихся, наступление менопаузы происходит позже, чем у других.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как связаны нервный характер и подверженность заболеванию раком

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