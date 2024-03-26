Врач Аметов рассказал о главном факторе возникновения диабета, терапевт Андреева объяснила почему высокий сахар мешает похудеть

Чем больше вес, тем выше риск

«Порядка 85% больных сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела», — отмечает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Александр Аметов для издания АиФ.

«Есть такие понятия, как липотоксичность (жировая клетка выделяет более 600 биологически активных веществ) и глюкозотоксичность. При этом опасность повышенного уровня сахара начинается при цифрах выше, чем 6,4 ммоль/л, — продолжает профессор Аметов. — Эти два процесса идут параллельно».

"Инсулин играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови и метаболизме жиров. Когда клетки не реагируют на инсулин, они не могут эффективно использовать глюкозу для получения энергии, что может способствовать накоплению жировых запасов", - говорит Андреева.

"Управление весом при диабете требует комплексного подхода, включая здоровое питание, умеренную физическую активность, регулярный мониторинг уровня сахара в крови и консультацию с врачом или диетологом", - объясняет Андреева.

По данным врачей, до 90% людей с сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела. А значит, для профилактики и лечения диабета нужно снижать не только сахар, но и вес. Только в этом случае можно добиться эффективного контроля за уровнем глюкозы.Сегодня учёными и врачами жировая ткань рассматривается как отдельный метаболический и гормональный орган.Поэтому принципиально важно не просто бороться с избыточной массой тела, а научиться управлять метаболизмом жира.почему при диабете так сложно похудеть.У людей с диабетом типа 2 часто наблюдается инсулинорезистентность, когда клетки организма становятся менее чувствительными к действию инсулина.При снижении уровня сахара в крови (гипогликемии) организм может начать чувствовать голод и стремиться к потреблению углеводов для быстрого восстановления уровня глюкозы в крови. Это может привести к перееданию и сложности с контролем веса.Управление диабетом может быть физически и эмоционально утомительным. Стресс и усталость могут приводить к увеличению аппетита и желанию употреблять пищу, что также может затруднять контроль веса.У людей с диабетом могут быть ограничены возможности для физической активности из-за осложнений, таких как нейропатия или остеоартроз. Недостаточная физическая активность может затруднить сжигание лишних калорий и поддержание здорового веса.Ранее МедикФорум писал о пользе молочных и кисломолочных продуктов.

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