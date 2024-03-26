Врач Аметов рассказал о главном факторе возникновения диабета, терапевт Андреева объяснила почему высокий сахар мешает похудеть
По данным последних эпидемиологических исследований, каждый пятый-шестой житель России имеет преддиабет, то есть предстадию заболевания. А каждый третий — лишний вес. И эти два процесса тесно связаны, потому что избыточная масса тела — важнейший фактор риска развития сахарного диабета.
По данным врачей, до 90% людей с сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела. А значит, для профилактики и лечения диабета нужно снижать не только сахар, но и вес. Только в этом случае можно добиться эффективного контроля за уровнем глюкозы.
Чем больше вес, тем выше риск
«Порядка 85% больных сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела», — отмечает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Александр Аметов для издания АиФ.
Сегодня учёными и врачами жировая ткань рассматривается как отдельный метаболический и гормональный орган.
«Есть такие понятия, как липотоксичность (жировая клетка выделяет более 600 биологически активных веществ) и глюкозотоксичность. При этом опасность повышенного уровня сахара начинается при цифрах выше, чем 6,4 ммоль/л, — продолжает профессор Аметов. — Эти два процесса идут параллельно».
Поэтому принципиально важно не просто бороться с избыточной массой тела, а научиться управлять метаболизмом жира.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум почему при диабете так сложно похудеть.
Инсулинорезистентность
У людей с диабетом типа 2 часто наблюдается инсулинорезистентность, когда клетки организма становятся менее чувствительными к действию инсулина.
"Инсулин играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови и метаболизме жиров. Когда клетки не реагируют на инсулин, они не могут эффективно использовать глюкозу для получения энергии, что может способствовать накоплению жировых запасов", - говорит Андреева.
Гипогликемия
При снижении уровня сахара в крови (гипогликемии) организм может начать чувствовать голод и стремиться к потреблению углеводов для быстрого восстановления уровня глюкозы в крови. Это может привести к перееданию и сложности с контролем веса.
Стресс и усталость
Управление диабетом может быть физически и эмоционально утомительным. Стресс и усталость могут приводить к увеличению аппетита и желанию употреблять пищу, что также может затруднять контроль веса.
Физическая активность
У людей с диабетом могут быть ограничены возможности для физической активности из-за осложнений, таких как нейропатия или остеоартроз. Недостаточная физическая активность может затруднить сжигание лишних калорий и поддержание здорового веса.
"Управление весом при диабете требует комплексного подхода, включая здоровое питание, умеренную физическую активность, регулярный мониторинг уровня сахара в крови и консультацию с врачом или диетологом", - объясняет Андреева.
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