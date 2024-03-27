Кардиолог Лобанова: ишемический инсульт излечим при соблюдении правила «золотого часа»

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ишемический инсульт

Кардиолог Ольга Лобанова: для борьбы с ишемическим инсультом сегодня врачам доступны высокотехнологичные методы – главное, оказать помощь в «золотой час».

По словам кардиолога Домодедовской больницы Ольги Лобановой, возможности современной неврологии в случаях ишемического инсульта позволяют спасать человеческие жизни, но крайне важно вовремя обращаться к врачам и получать необходимую медицинскую помощь.

«Ишемический инсульт излечим. Самое главное — это вовремя обратиться за медицинской помощью», - приводит слова специалиста regions.ru.

Лобанова перечислила симптомы, которые возникают при данном заболевании мозга.
  • Головокружение;
  • Нарушение координации;
  • Нарушение речи;
  • Невозможность повторить слова другого человека;
  • Ассиметричная улыбка;
  • Невозможность шевелить пальцами рук;
  • Невозможность поднять одновременно две руки.
При появлении этих нарушений необходимо вызывать скорую помощь. Кардиолог Лобанова подчеркнула, что ишемический инсульт излечим при соблюдении правила «золотого часа».

«Только при соблюдении правила «золотого часа» после сосудистой катастрофы медицинская помощь таким больным будет эффективной. Нельзя ждать, что «все само пройдет» и упускать драгоценное время, шансы на спасение», - констатировала медик.

Что важно знать об ишемическом инсульте? Он происходит, когда попадающий в артерию тромб блокирует приток крови к головному мозгу.

Инсульт может произойти без предупреждения. Например, человек смеется, нормально говорит, но вдруг происходят резкие перемены – и его состояние кардинально меняется. В такой момент важно не растеряться и вызвать помощь.

Какие еще нарушения могут возникать при ишемическом инсульте:
  • Сильная головная боль;
  • Потеря нормального зрения;
  • Интенсивная слабость или паралич.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что могут означать возникающий в спине хруст вместе с болью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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Теги : ишемические инсульты, признаки инсульта, Ольга Лобанова