Кардиолог Лобанова: ишемический инсульт излечим при соблюдении правила «золотого часа»
Кардиолог Ольга Лобанова: для борьбы с ишемическим инсультом сегодня врачам доступны высокотехнологичные методы – главное, оказать помощь в «золотой час».
По словам кардиолога Домодедовской больницы Ольги Лобановой, возможности современной неврологии в случаях ишемического инсульта позволяют спасать человеческие жизни, но крайне важно вовремя обращаться к врачам и получать необходимую медицинскую помощь.
«Ишемический инсульт излечим. Самое главное — это вовремя обратиться за медицинской помощью», - приводит слова специалиста regions.ru.
Лобанова перечислила симптомы, которые возникают при данном заболевании мозга.
- Головокружение;
- Нарушение координации;
- Нарушение речи;
- Невозможность повторить слова другого человека;
- Ассиметричная улыбка;
- Невозможность шевелить пальцами рук;
- Невозможность поднять одновременно две руки.
«Только при соблюдении правила «золотого часа» после сосудистой катастрофы медицинская помощь таким больным будет эффективной. Нельзя ждать, что «все само пройдет» и упускать драгоценное время, шансы на спасение», - констатировала медик.
Что важно знать об ишемическом инсульте? Он происходит, когда попадающий в артерию тромб блокирует приток крови к головному мозгу.
Инсульт может произойти без предупреждения. Например, человек смеется, нормально говорит, но вдруг происходят резкие перемены – и его состояние кардинально меняется. В такой момент важно не растеряться и вызвать помощь.
Какие еще нарушения могут возникать при ишемическом инсульте:
- Сильная головная боль;
- Потеря нормального зрения;
- Интенсивная слабость или паралич.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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